La fotografia internazionale torna protagonista a Siena

Fino al 23 novembre 2025 Siena si trasforma ancora una volta in un grande palcoscenico della fotografia mondiale. L’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival conferma la città toscana come punto di riferimento internazionale per chi considera l’immagine non solo arte, ma anche racconto, memoria e testimonianza.

In dieci anni di vita, il festival ha raccolto oltre 400.000 fotografie arrivate da 194 Paesi, costruendo un mosaico globale fatto di culture, esperienze e visioni. È questo che rende Siena speciale: per quasi due mesi i suoi musei, le sue chiese sconsacrate, le sue aule scolastiche e persino i borghi del territorio diventano spazi in cui la fotografia dialoga con la storia e con la città stessa, creando un intreccio unico di emozioni e prospettive.

Adrees Latif, Mexico Border

L’edizione 2025 non fa eccezione. Il programma è ampio e ambizioso, con dieci mostre e tre premi internazionali che accolgono grandi maestri e nuovi talenti. I nomi coinvolti parlano da soli: Steve McCurry, Pascal Maitre, Muhammed Muheisen, Esther Horvath, Ami Vitale, Jabin Botsford, Salwan Georges, Ziv Koren, Adrees Latif, Christopher Occhicone, Katie Orlinsky, Kiana Hayeri. Fotografi che hanno raccontato conflitti, mutamenti climatici, società in bilico e momenti di straordinaria resilienza, portando al pubblico immagini capaci di scuotere e far riflettere.

Ali Jadallah, Leaving home

Le mostre distribuite nei diversi spazi della città raccontano storie di confini, di identità e di natura. Adrees Latif esplora le tensioni lungo la frontiera messicana, mentre Kiana Hayeri dà voce alle donne afghane sotto il regime talebano. Katie Orlinsky, con Vanishing Caribou, guida invece lo spettatore tra i ghiacci dell’Artico, seguendo le rotte della migrazione animale e la resilienza delle comunità indigene. Muhammed Muheisen porta a Sovicille oltre vent’anni di reportage nei teatri di guerra, mentre Elliot Ross, con A Question of Balance, riflette sulla scarsità d’acqua nell’Ovest americano.

Accanto alle personali, non mancano le collettive che raccolgono i migliori lavori dei tre concorsi del festival: dal Siena International Photo Awards al Creative Photo Awards, fino al Drone Photo Awards, che da anni premia le visioni più sorprendenti del mondo visto dall’alto. In ogni caso, il filo conduttore resta la capacità della fotografia di raccontare la realtà nelle sue mille sfumature, senza confini di genere o di linguaggio.

Dennis Schmelz, The lone horseman

Il festival è molto più di una semplice esposizione: è un’occasione di incontro, di confronto, di riflessione sui grandi temi della contemporaneità. Le immagini esposte non sono solo belle da vedere, ma strumenti di conoscenza e di consapevolezza.

Così Siena, città d’arte e patrimonio UNESCO, si conferma anche capitale della fotografia internazionale. Per due mesi le sue strade e i suoi spazi storici si aprono a un dialogo universale, dove arte e vita si intrecciano e la fotografia diventa, ancora una volta, il linguaggio comune con cui raccontare il mondo.