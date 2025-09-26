Politico, il paesaggio ferito nelle fotografie di Giuseppe Ripa

La fotografia come sguardo che interroga, che rivela e che chiama in causa la nostra responsabilità collettiva. Dal 30 settembre al 30 novembre 2025 la sede milanese di AIPB – Associazione Italiana Private Banking ospita Politico, la personale di Giuseppe Ripa, a cura di Gianluca Marziani.
La mostra propone un viaggio nelle zone marginali del litorale italiano, lontane dall’immaginario patinato del turismo balneare. Ripa si concentra su quelle spiagge segnate dall’abbandono, dal consumo e dall’indifferenza, trasformandole in immagini sospese tra realismo e metafisica. Oggetti dimenticati, resti e tracce umane diventano simboli di un ecosistema fragile e di una crisi ambientale e culturale che interpella tutti.
Con un linguaggio che unisce rigore documentaristico e sensibilità poetica, l’artista costruisce una mappa emozionale e critica del territorio, invitando lo spettatore a contemplare ma anche a riflettere.
La fotografia, in questo contesto, si rivela mezzo etico e politico. Non semplice strumento di registrazione del reale, ma dispositivo che, come scriveva Susan Sontag, «trasforma un evento in un fatto memorabile» e al tempo stesso in atto di consapevolezza. Le immagini di Ripa non denunciano in maniera urlata, ma con la forza silenziosa del dettaglio, con l’evidenza di ciò che resta a margine e che pure racconta la nostra epoca. Politico è quindi una chiamata alla responsabilità: guardare significa assumere coscienza, trasformare la percezione estetica in gesto civile.
Con un allestimento immersivo, la mostra diventa esperienza contemplativa e al tempo stesso urgente, in cui la poesia dell’immagine si intreccia con la denuncia del degrado e con la necessità di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente.