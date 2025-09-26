Politico, il paesaggio ferito nelle fotografie di Giuseppe Ripa

La fotografia come sguardo che interroga, che rivela e che chiama in causa la nostra responsabilità collettiva. Dal 30 settembre al 30 novembre 2025 la sede milanese di AIPB – Associazione Italiana Private Banking ospita Politico, la personale di Giuseppe Ripa, a cura di Gianluca Marziani.

Giuseppe Ripa, Senza Titolo (Leviathan), 2015, edizione di 5

La mostra propone un viaggio nelle zone marginali del litorale italiano, lontane dall’immaginario patinato del turismo balneare. Ripa si concentra su quelle spiagge segnate dall’abbandono, dal consumo e dall’indifferenza, trasformandole in immagini sospese tra realismo e metafisica. Oggetti dimenticati, resti e tracce umane diventano simboli di un ecosistema fragile e di una crisi ambientale e culturale che interpella tutti.

Con un linguaggio che unisce rigore documentaristico e sensibilità poetica, l’artista costruisce una mappa emozionale e critica del territorio, invitando lo spettatore a contemplare ma anche a riflettere.

Giuseppe Ripa, Senza Titolo, 2019, edizione di 5

Giuseppe Ripa, Senza Titolo (Gramsci), 2021, edizione di 5 Giuseppe Ripa, Senza Titolo (Open House), 2019,

edizione di 5

La fotografia, in questo contesto, si rivela mezzo etico e politico. Non semplice strumento di registrazione del reale, ma dispositivo che, come scriveva Susan Sontag, «trasforma un evento in un fatto memorabile» e al tempo stesso in atto di consapevolezza. Le immagini di Ripa non denunciano in maniera urlata, ma con la forza silenziosa del dettaglio, con l’evidenza di ciò che resta a margine e che pure racconta la nostra epoca. Politico è quindi una chiamata alla responsabilità: guardare significa assumere coscienza, trasformare la percezione estetica in gesto civile.

Con un allestimento immersivo, la mostra diventa esperienza contemplativa e al tempo stesso urgente, in cui la poesia dell’immagine si intreccia con la denuncia del degrado e con la necessità di ripensare il nostro rapporto con l’ambiente.