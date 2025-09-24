L’autunno romano si apre con un segnale che va oltre l’arte: la seconda edizione di The ART Film Fest (TAFF) ha premiato Wind’s Heritage di Nasim Soheili, un film che attraverso l’immagine dei mulini a vento racconta le radici dell’antico Iran e denuncia la trascuratezza del patrimonio culturale. Non un semplice riconoscimento estetico, ma un gesto che assume un peso politico e simbolico: premiare un documentario iraniano oggi significa dare voce a una cinematografia spesso censurata e a una società che lotta per preservare memoria e identità.

L’assenza della regista, che ha inviato un videomessaggio da Teheran, ha reso ancora più tangibile quella distanza geografica e culturale che il festival ha saputo colmare con il linguaggio universale delle immagini. «Bisogna parlare di tutte le guerre, anche di quelle dimenticate» ha ricordato Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, motivando la scelta della giuria. Un invito a leggere il documentario non solo come racconto, ma come forma di resistenza.

Il TAFF si è imposto in due sole edizioni come uno dei pochi spazi italiani a riconoscere il documentario d’arte come linguaggio autonomo, capace di collocarsi al centro del sistema culturale. Se da un lato il nostro paese continua a relegare questo genere ai margini della televisione e della distribuzione, il festival apre un varco, restituendo dignità a un cinema che sa tenere insieme ricerca visiva, racconto e pensiero critico.

Le parole di Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAMC, sono state chiare: «I documentari riescono a rendere accessibili argomenti complessi, aprendo l’arte a un pubblico più ampio e superando l’idea di un linguaggio elitario». Una riflessione che si intreccia con quella di Fabrizio Zappi, direttore di Rai Cultura, per il quale «ogni opera rappresenta la memoria di un paese e di un immaginario collettivo».

Non solo il premio principale: il TAFF ha mostrato anche la ricchezza di approcci che il documentario d’arte può contenere. Dal ritorno alla pellicola analogica di Grain di Sacconi e Contell, alla ricostruzione del sodalizio tra Lucrezia De Domizio Durini e Joseph Beuys nel film di Pierparide Tedeschi, fino alla menzione speciale ad Aspettando Re Lear di Alessandro Preziosi, che ha saputo intrecciare Shakespeare con Michelangelo Pistoletto.

Il film della regista iraniana diventa così simbolo di una duplice urgenza: da un lato la necessità di preservare un patrimonio fragile, minacciato dall’incuria e dal tempo; dall’altro l’urgenza di dare voce a una cultura che lotta per farsi ascoltare nonostante le restrizioni politiche e sociali del proprio paese. L’assenza di Soheili dalla serata, sostituita da un videomessaggio inviato da Teheran, non ha tolto forza ma, al contrario, ha accentuato la distanza fisica e simbolica che separa scenari culturali spesso lontani, e che il TAFF ha saputo colmare con il linguaggio universale dell’arte.

In un momento storico in cui l’Iran è al centro di tensioni geopolitiche e culturali, premiare un documentario che denuncia la negligenza delle autorità verso il patrimonio significa affermare che la memoria e la cultura sono responsabilità collettive, anche e soprattutto quando rischiano di essere cancellate. Per il panorama italiano, questo gesto equivale a un’apertura di sguardo: riconoscere che il documentario d’arte non è confinato all’Occidente e che le storie di resistenza culturale provenienti da altri paesi arricchiscono il nostro stesso immaginario.