The Voice of Hind Rajab: la memoria impossibile di una bambina di Gaza

Alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, The Voice of Hind Rajab della regista tunisina Kaouther Ben Hania ha catalizzato attenzioni, emozioni e dibattiti, configurandosi come uno dei film più discussi e potenti del Festival. Presentato in Concorso, il film racconta la storia vera di Hind Rajab, bambina palestinese di cinque o sei anni uccisa nel gennaio 2024 durante gli scontri a Gaza.

Ben Hania struttura il film su un mix di finzione e documentario, affidandosi a registrazioni reali, in particolare le chiamate che Hind fece alla Mezzaluna Rossa mentre era intrappolata nell’auto sotto il fuoco incrociato, e a immagini di attori che interpretano i soccorsi, tentativi, attesa. Questa commistione tra reale e ricostruzione serve non solo a restituire verità, ma a far sentire allo spettatore la tensione dell’attesa, della distanza, e la brutalità dell’evento attraverso la voce autentica della bambina, che diventa perno del film.

L’impatto a Venezia e le reazioni

Al Lido, la proiezione è stata accolta con un’ovazione in Sala Grande che ha superato i 24 minuti (la più lunga registrata nel recente passato del Festival). Non privo di controversie, ma largamente considerato come uno dei lavori più significativi della selezione di quest’anno, critici e pubblico hanno definito il film urgente e necessario.

The Voice of Hind Rajab non resta confinato al Festival: sarà distribuito in Italia dal 25 settembre, in lingua originale con sottotitoli, permettendo al pubblico nazionale di confrontarsi con questa storia.

È inoltre stato scelto come candidato tunisino all’Oscar per il Miglior Film Internazionale.

In un momento in cui il conflitto palestinese è presentato nei media più come cronaca che come storia umana, l’opera di Ben Hania emerge come film che pretende responsabilità: nel ricordare, nell’ascoltare, nel non lasciare che le voci si spengano o diventino meri numeri. Con coraggio e sobrietà, la regista mette al centro una bambina, pone domande semplici e terribili: cosa significa soccorrere, cosa significa vedere, cosa significa testimoniare.