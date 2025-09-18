Dopo l’ampio consenso raccolto con l’installazione realizzata per il Museo Novecento di Firenze, MP5 torna con una nuova, ambiziosa mostra personale che segna un passaggio decisivo nel suo percorso artistico. Paradiso, ospitata da SPAZIOC21 a Reggio Emilia dal 20 settembre all’8 novembre 2025, si apre con un’imponente installazione site specific sulla facciata di Palazzo Brami, dove prende vita un coro di figure eterogenee, ritratte in un’architettura archetipica fondata sull’ospitalità e la reciprocità.

Il progetto, accompagnato da un testo critico di Beatrice Leanza, non propone un’idea trascendente o mistica di paradiso, ma un “metaluogo”, come lo definisce l’artista: uno spazio fisico e intersezionale che accoglie corpi diversi e individualità libere di autodeterminarsi. L’installazione esterna diventa così una celebrazione degli atti di amore civico, della devozione culturale e della reciprocità spirituale, valori che rischiano di scomparire dai forum pubblici delle società contemporanee e che MP5 sceglie di monumentalizzare in un habitat vivo e polimorfo.

All’interno della galleria, l’artista sperimenta per la prima volta con un supporto tridimensionale: silhouettes in alluminio, disegnate nel suo inconfondibile tratto in bianco e nero, danno forma a una comunità di corpi statici e dinamici, in dialogo costante tra loro. Corpi liberi si accostano a corpi prigionieri, coppie aperte a figure introverse, soggetti confidenti e trionfanti convivono con posture fragili e desideranti. Il risultato è un convivio corale, una scena sospesa in cui la molteplicità diventa linguaggio e l’identità coincide con l’agire collettivo.

In Paradiso la dimensione intima e visiva si intreccia con l’esperienza sensoriale, evocando atmosfere vicine a quelle del clubbing e dei raduni musicali, momenti di intensa prossimità e condivisione. MP5 costruisce così un altrove accessibile, in cui la comunità si plasma attraverso il gesto e lo spazio, e il paradiso si rivela come possibilità umana, sociale e politica.

L’inaugurazione è prevista per il 20 settembre alle ore 18:00 alla presenza dell’artista, che invita il pubblico a entrare in questo universo corale e visionario.

info: spazioc21.com