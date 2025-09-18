Arriva al Centro Archivi Architettura del MAXXI dal 19 settembre al 2 novembre 2025 La Deposizione del vuoto, il progetto inedito di Nicola Di Giorgio, vincitore dell’ottava edizione del Premio Graziadei per la Fotografia nel 2022. La mostra, curata da Simona Antonacci, pone al centro la riflessione sul vuoto come materia sensibile, da intendersi non come assenza, ma come spazio generativo di immagini e possibilità.

Nicola Di Giorgio, Calcestruzzo, Vele di Scampia, Napoli, #41, 2024

Il Premio Graziadei, istituito nel 2012 grazie all’iniziativa dello Studio Legale Graziadei, si configura come un bando aperto a fotografi under 35, con l’obiettivo di sostenere non solo l’avvio delle loro carriere, ma anche il loro sviluppo nel tempo. Dal 2019 è entrato a far parte del programma fotografico del MAXXI, rafforzando la missione del museo nel campo della fotografia contemporanea e arricchendo la sua Collezione. In oltre dieci anni, più di cinquanta opere di undici autori hanno trovato collocazione permanente al MAXXI, documentando le molteplici declinazioni del linguaggio fotografico. Accanto al lavoro di Di Giorgio, la mostra presenta infatti anche una selezione dei progetti dei precedenti vincitori del Premio: Andrea Botto, Alessandro Calabrese, The Cool Couple, Rachele Maistrello, Francesco Neri, Luca Nostri, Pietro Paolini, Luca Spano e Alba Zari.

La Deposizione del vuoto si inserisce così in una costellazione più ampia di esperienze, ribadendo come la fotografia contemporanea sia non soltanto un mezzo di rappresentazione, ma una forma critica e poetica capace di interrogare lo spazio, la memoria e le condizioni del nostro presente.

