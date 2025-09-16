(N)ever Enough, quando la fotografia svela l’altro lato dell’abbondanza

La stagione espositiva 2025 del Yeast Photo Festival, che si apre il 25 settembre per chiudersi il 9 novembre sotto la direzione artistica di Edda Fahrenhorst, si struttura intorno al tema (N)ever Enough, titolo provocatorio che invita a riflettere sull’eccesso, sui desideri illimitati e sull’impatto sociale, ambientale ed etico che si nasconde dietro ciò che spesso diamo per scontato. Nel Salento, da Matino a Lecce, passando per palazzi storici, mura antiche e spazi pubblici, sfilano immagini di forte impatto critico con progetti espositivi che non si limitano a documentare, ma sondano, interrogando il cibo non solo come nutrimento, ma come simbolo di potere, identità, ingiustizia.

14 mostre svelano l’insicurezza dietro l’abbondanza

Il viaggio comincia a Matino, autentico borgo del Salento, nel Palazzo dei Marchesi del Tufo, con il maestro britannico Martin Parr. La sua personale Snack It! e raccoglie oltre sessanta immagini in cui l’ironia dissacrante si posa sugli eccessi del consumo alimentare, trasformando merendine, fast food e snack coloratissimi in specchi deformanti della società contemporanea. Sempre a Matino, lo statunitense Blake Little con Preservation sospende corpi interi nel miele, trasformandoli in icone ambrate: un’installazione che riflette sulla memoria, sulla conservazione e sulla fragilità delle identità.

© Martin Parr

© Martin Parr © Martin Parr

Il racconto prosegue con Hiền Hoàng e il suo Across the Ocean, un’opera intima che intreccia lettere e ricordi per parlare di migrazione, stereotipi e resistenza culturale. A farle eco è One Third di Klaus Pichler, che costruisce nature morte di cibo scaduto: immagini tanto eleganti quanto disturbanti, perché mostrano lo spreco come dramma silenzioso del nostro tempo. Più cupo e diretto è invece il reportage War on the Nile – Fragmented Sudan di Ivor Prickett, che documenta un conflitto dove la fame diventa un’arma, ricordandoci quanto la scarsità sia usata come strumento di potere.

© Blake Little © Blake Little © Blake Little

Umberto Diecinove, con Inscts, porta in mostra fotografie, video e podcast nati in Colombia, dove l’allevamento di insetti diventa simbolo di rigenerazione e nuova sostenibilità. Con un tono più intimo, Sara Lepore in Ingrediente pentru un tort de miere cu dragoste trasforma un errore linguistico e culinario in riflessione sulla famiglia, sulla perdita e sulle incomprensioni che ci definiscono. Lo sguardo si allarga oltre i confini urbani con A Natural Order di Lucas Foglia, che esplora le comunità off-grid negli Stati Uniti, dove la vita si regge sull’autosufficienza e sulla rinuncia consapevole alla tecnologia. La stessa tensione tra natura e artificio è al centro del lavoro di Sara Scanderebech, che costruisce un linguaggio visivo fatto di frammenti – corpi, foglie, texture – trasformando il reale in un codice da decifrare.



© Hiền Hoàng



© Hiền Hoàng

© Hiền Hoàng

Il rapporto tra animali e tecnologia viene affrontato da Dániel Szalai in Unleash Your Herd’s Potential, che indaga gli allevamenti di precisione e la riduzione del corpo animale a semplice dato. Più vicino a casa, Melissa Carnemolla con The Island Within the Island ci conduce dentro le serre della Sicilia sud-orientale, dove i frutti della terra si intrecciano a storie di migrazione, lavoro invisibile e sfruttamento.

© Martin Parr © Martin Parr

Il legame con il territorio salentino prende forma con il progetto Buone Mani di Flavio & Frank, commissionato dal Comune di Galatina: un omaggio ai gesti degli artigiani e dei pasticceri che, con le mani, custodiscono tradizioni e memoria collettiva. Di viaggio in viaggio, Artur Mettetal in Taste & Track raccoglie trent’anni di fotografie scattate tra Italia e Francia, celebrando i pasti consumati in treno come momenti di socialità e cultura mobile. E ancora Martin Parr torna protagonista con Wow!, una mostra pensata per bambini e famiglie, che invita a guardare il mondo con curiosità e ironia, aprendo lo sguardo su un immaginario accessibile e giocoso.