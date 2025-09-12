IKEA x Gustaf Westman: la tavola delle feste diventa scultura pop

Nel cuore del design scandinavo pulsa ora un battito giocoso: con la collezione IKEA x Gustaf Westman, la celebrazione quotidiana diventa manifesto. Da settembre 2025, la linea VINTERFINT si arricchisce di dodici pezzi che trasformano la tavola delle feste in una scenografia audace e contemporanea, dove forme curvilinee, colori pop e un’ironia sottile invitano a ridisegnare lo spazio domestico con leggerezza.

Al centro c’è il meatball plate, piatto in porcellana concepito per disporre le iconiche polpette svedesi in fila come su un palco cerimoniale. «I meatball sono parte della nostra tradizione: meritavano un allestimento degno», dichiara Gustaf Westman. Questa creazione celebra un rito familiare ma diventa universale: ideale per servire delizie dolci o salate, ricorda la centralità del cibo nella cultura condivisa.

L’intera collezione si distingue per il contrasto tra forme fluide e colori vivaci, rosso, verde, rosa bubble-gum, celeste, che sostituiscono l’iconografia natalizia tradizionale con un’estetica inclusiva. Tra i pezzi spiccano tazze generose per glögg con piattini per biscotti, candelabri luminosi e lanterne portatili, oltre a un vaso a spirale che sembra una molla vivente.

Da Abloh a Westman, l’eredità delle collaborazioni IKEA

Negli ultimi anni, le collaborazioni di IKEA con designer e artisti internazionali hanno trasformato il marchio in una piattaforma di sperimentazione culturale. Dal linguaggio street di Virgil Abloh, che nel 2019 ha portato nelle case tappeti-manifesto e reinterpretazioni iconiche dei codici IKEA, fino alle trasparenze e ai giochi di luce della designer olandese Sabine Marcelis, le collezioni hanno sempre oscillato tra funzionalità e statement estetico. In questo solco si inserisce Gustaf Westman, che con il suo immaginario ludico e pop introduce una dimensione nuova: non la provocazione concettuale né la pura raffinatezza formale, ma un design gioioso che mira a reinventare i rituali quotidiani. Un segno di come IKEA continui a investire in un design democratico capace di parlare sia ai collezionisti sia al grande pubblico

Con questa collezione, IKEA riafferma il suo ruolo di baluardo del democratic design – accessibile, funzionale, emozionale – mentre Westman porta una ventata di gioia e sorpresa domestica. In tempi in cui il design oscilla tra minimalismo e spettacolo, queste creazioni ci ricordano che la bellezza può anche essere ludica, condivisa, e invita a celebrare il quotidiano con stupore.