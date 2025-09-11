Con Performative L’Aquila torna a essere un laboratorio urbano

L’Aquila torna a essere palcoscenico internazionale con Performative 05, il festival che intreccia performance, danza, musica e teatro in una riflessione collettiva su linguaggio, identità e relazioni. Dal MAXXI L’Aquila al Palazzetto dei Nobili, dall’Accademia di Belle Arti fino alle piazze del centro storico, oltre venti appuntamenti dall’11 al 14 settembre disegnano un mosaico di esperienze che mette al centro la città come corpo vivo, attraversato da visioni, suoni e gesti capaci di ridefinirne la percezione.

Silvia Gribaudi, photo Andrea Macchia

Non si tratta di una semplice sequenza di spettacoli, Performative è un vero e proprio laboratorio urbano, in cui la sperimentazione diventa strumento di dialogo sociale e trasformazione culturale. Performers, artisti visivi, musicisti e curatori provenienti da contesti diversi compongono una trama di linguaggi ibridi, capace di interrogare lo spettatore su cosa significhi oggi abitare un territorio, costruire comunità e condividere immaginari.

The Cool Couple, Karma Fails, Contemporary Locus, 2018, photo Mario Albergati

Il programma si articola tra talk, concerti, interventi site-specific e percorsi itineranti. Tra i momenti più attesi: le azioni coreografiche di Silvia Gribaudi e Sara Leghissa, le riflessioni critiche di Piersandra Di Matteo e David Zerbib, le visioni immersive di Rä di Martino e le contaminazioni tra musica e performance proposte da Diana Gameros e Trust the Mask. Ogni appuntamento si iscrive in un’idea di “ascolto diffuso” che coinvolge tanto lo spazio urbano quanto le comunità che lo abitano.

In questo dialogo tra arti e luoghi simbolici, Performative 05 riafferma la vocazione dell’Aquila come città della rinascita culturale, capace di ospitare pratiche artistiche che non cercano solo di rappresentare il mondo, ma di trasformarlo attraverso la presenza viva dei corpi, delle voci e delle relazioni.

info: maxxilaquila.art