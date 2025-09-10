L’arte del piccolo formato in mostra nella Biblioteca Vallicelliana

Il 10 settembre 2025 la Biblioteca Vallicelliana a Roma apre le sue porte a Preziose Miniature, una mostra di arte contemporanea che trova dimora nella grandiosa architettura barocca del Salone Borromini. Costruito nel Seicento per ospitare i volumi dell’ordine dei Padri Oratoriani, lo spazio si offre oggi come cornice suggestiva per un progetto che riflette sulla forza rivelatrice delle piccole cose.

Sessantasei artisti, provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, hanno accettato la sfida del piccolo formato. L’idea nasce dall’osservazione di come la realtà contemporanea sia sempre più filtrata dallo schermo del cellulare: immagini ridotte, visioni atomizzate, percezioni frammentarie. Da qui, il desiderio di Stefania Balestri di trasformare questi “atomi” in un mosaico corale, dove ogni opera mantiene la propria identità ma contribuisce alla creazione di un insieme, come i pixel che compongono un’unica immagine digitale.

Le opere spaziano da sculture minute a libri d’artista in miniatura, da pitture e fotografie a tessiture, ricami, oggetti naturali e persino micro-biblioteche. L’effetto è quello di un caleidoscopio, un racconto plurale che rivela la bellezza nascosta nei dettagli e invita a una diversa qualità dello sguardo. «La miniatura è un invito a osservare più attentamente, in una società dove l’impazienza e la fretta ci spingono oltre il presente», si legge nel testo curatoriale.

Il progetto, pensato come itinerante in diverse città italiane, diventa così non solo una mostra, ma un’esperienza collettiva: occasione di incontro, scambio ed empatia, in cui l’arte si fa linguaggio comune e strumento di comunità. Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, Corrado Agricola, Maura Banfo, Victoria DeBlassie, Claudia Quintieri, Duccio Ricciardelli, Paola Romoli Venturi, Tatiana Villani, Elisa Zadi e Virginia Zanetti, a testimonianza della varietà di approcci che arricchiscono l’iniziativa.

Preziose Miniature sarà visitabile fino al 9 ottobre 2025 con ingresso libero, secondo gli orari della Biblioteca Vallicelliana.