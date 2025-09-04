Ridurre per vedere meglio: il minimalismo in mostra a Parigi

La Bourse de Commerce di Parigi si prepara ad accogliere Minimal, una grande mostra che esplora l’evoluzione globale di uno dei movimenti artistici più influenti del secondo Novecento. Attiva dal 8 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026, l’esposizione mette in scena la trasformazione profonda del concetto di opera d’arte, così come ridefinita dagli artisti minimalisti a partire dagli anni ’60.

Caratterizzato da un’estetica essenziale, un’economia di mezzi e una forte attenzione all’esperienza fisica del visitatore, il minimalismo ha saputo abbattere le barriere tra arte e spettatore, tra oggetto e spazio. Gli artisti minimalisti—utilizzando materiali semplici, industriali o naturali—non cercavano di raccontare o rappresentare, ma di attivare un’esperienza diretta, universale e concreta.

Suddivisa in sette sezioni tematiche – Lumière, Mono-ha, Équilibre, Surface, Grille, Monochrome, Matérialisme – la mostra offre una prospettiva ampia e inclusiva del movimento, mettendo in dialogo opere di provenienza nordamericana (Agnes Martin, Dan Flavin, Robert Ryman), sudamericana (Lygia Pape), asiatica (Lee Ufan, Nobuo Sekine, Kishio Suga), mediorientale (Rasheed Araeen) ed europea (Gunther Uecker, François Morellet).

Le opere provengono dalla prestigiosa Collection Pinault, con contributi della Dia Art Foundation e di altre collezioni pubbliche e private. In mostra, lo spettatore è chiamato a muoversi, percepire, interagire: l’arte minimalista, infatti, si realizza nell’esperienza vissuta, nel modo in cui il corpo si confronta con lo spazio e la materia.

Minimal dimostra così che la semplicità formale non è affatto sinonimo di povertà espressiva. Al contrario, è proprio nella riduzione al minimo che si apre uno spazio per l’incontro diretto, per una forma d’arte che non si guarda soltanto ma si attraversa.