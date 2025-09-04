C’è un filo che lega l’arte alla memoria, e la memoria al territorio. È lungo questa trama che si inserisce il Premio Tavano Amodeo, istituito a Magliano in Toscana come momento conclusivo della rassegna Magliano Contemporanea, diretta da Maria Grazia Londrino. La prima edizione, in programma il 6 settembre 2025 nel Giardino del Torrione, vuole essere non soltanto un riconoscimento artistico, ma anche un atto di restituzione: un omaggio al maestro Manlio Amodeo, recentemente scomparso, e alla sua compagna di vita e di ricerca, Savina Tavano.

La coppia ha intrecciato la propria vicenda biografica con quella della Maremma, eleggendo Magliano a dimora e fonte di ispirazione. Se Amodeo, nato a Torino, ha saputo trasferire nei suoi lavori la densità sperimentale di una ricerca sospesa tra pittura e litografia — basti ricordare l’acquisto negli anni Settanta di un antico torchio a stella, con cui realizzò grafiche di straordinaria intensità — Tavano ha unito la sensibilità pittorica a una lunga esperienza come illustratrice, per poi tornare a una pittura radicata nel paesaggio e nella figura umana.

Manlio Amodeo, Savina Tavano

Non si tratta però di un premio confinato alla memoria. L’iniziativa guarda al presente e al futuro, con una selezione di artisti provenienti da tutta Italia, coinvolti attraverso un contest lanciato sui canali social dello storico dell’arte Claudio Strinati, presidente onorario della giuria. Dieci finalisti sono stati individuati dal team di Dialogues – Raccontare l’arte; tra loro la giuria decreterà tre vincitori, affidando così al Premio una funzione di ponte tra linguaggi digitali e comunità artistica.

La struttura dei riconoscimenti sottolinea il legame profondo con il territorio: al primo classificato una mostra personale durante l’edizione 2026 di Magliano Contemporanea; al secondo la possibilità di vedere la propria opera sulle etichette della cantina Poggio Brigante, in un connubio di arte e vino che è cifra identitaria della Maremma; al terzo la pubblicazione di un articolo su Inside Art, testata di riferimento nel panorama contemporaneo.

Il Premio Tavano Amodeo nasce dunque come rituale laico e condiviso, in cui l’arte diventa occasione di memoria e di comunità, affermando Magliano in Toscana come luogo capace di trasformare il ricordo in progetto e la vocazione locale in respiro universale.