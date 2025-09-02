La collezione segreta dei coniugi Weis pronta a incantare Christie’s

Per oltre mezzo secolo, Robert F. Weis – presidente di Weis Markets Inc. – e sua moglie Patricia G. Ross Weis hanno tessuto una raccolta privata destinata a rimanere nascosta, ma straordinaria nella sua profondità e coerenza storica. La coppia, unita da passioni condivise per l’arte moderna, ha collezionato con cura capolavori di Matisse, Picasso, Mondrian, Miró, Rothko e Braque, attraversando epoche, correnti estetiche e geografie artistiche. Il metodo era fatto di studio – anche in assenza di internet – visite a gallerie e musei a New York e in Europa, e un acume intellettuale che privilegiava il “guardare con attenzione” come arma principale del collezionista.

Tra i punti focali della collezione: il paesaggio fauve di Braque La Ciotat (1907), le campiture astratte e emotive di Rothko (No. 31 (Yellow Stripe), 1958) e materiali evocativi di Surrealismo e astrattismo europeo, che diventano tessuti narrativi tra Parigi e New York. Nei loro spazi le ceramiche moderne di Lucie Rie e Hans Coper, pezzi che saranno messi all’asta separatamente nel dicembre 2025 nella vendita Design di Christie’s.

I Weis e un’eredità che diventa mercato

Così, a novembre 2025, Christie’s New York presenterà più di 80 opere provenienti dalla collezione Weis; di queste, 18 saranno offerte in un’asta in vendita singola dedicata – The Collection of Robert F. and Patricia G. Ross Weis – mentre le restanti saranno inserite nelle vendite centrali della settimana di punta.

Le opere, fino ad oggi conservate nelle dimore della coppia in Pennsylvania e New York, potranno essere ammirate nelle principali sedi Christie’s in tournée espositiva: quattro tappe previste a Dubai (8–12 settembre), Hong Kong (23–26 settembre), Londra (8–15 ottobre) e Parigi (16–25 ottobre) Christie’s.

Il passaggio dal privato al pubblico, pur attuato con discrezione, segna l’entrata in gioco di una collezione di raro equilibrio tra valore affettivo, estetico e storico: nel contesto di un’estate vivace per le grandi case d’asta, conferma la consapevolezza del mercato verso questa eredità: Christie’s si è aggiudicata un patrimonio paragonabile a quello di famiglie come i Pritzker, tra le famiglie più influenti degli Stati Uniti, con radici a Chicago, nota per la grande ricchezza accumulata nel corso del XX secolo e per l’impegno in ambito imprenditoriale, filantropico e culturale, confermando il grado eccezionale della raccolta Weis.