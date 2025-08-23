Il lusso si impara in periferia: Hermès apre la sua scuola nelle banlieue parigine

Nella periferia nord di Parigi, un tempo cuore industriale della capitale, Hermès ha scritto un nuovo capitolo della sua lunga storia artigianale. È stata inaugurata l’École du Cuir, una scuola dedicata alla formazione degli artigiani della pelle, ospitata in un’ex tipografia del XIX secolo. Un progetto che non parla solo di rigenerazione urbana, ma di cultura, trasmissione del sapere e radicamento territoriale.

A firmare l’intervento è lo studio parigino APA, guidato dall’architetta Ludmila Pernot, che ha trasformato due capannoni industriali con coperture “a shed” in un ambiente di apprendimento luminoso, funzionale e rispettoso dell’identità storica del sito. L’architettura è misurata, intelligente: conserva la struttura lignea originale, valorizza la luce zenitale dei lucernari, scava un piano interrato per spazi tecnici e aggiunge un mezzanino aperto su due lati per uffici, aula, caffetteria e area lounge.

Un progetto tra storia e funzione

La sfida era chiara: trasformare un edificio industriale in una scuola contemporanea senza perderne l’anima. APA ha risposto con una progettazione attenta alla luce, all’acustica e al ritmo degli spazi. Al piano terra, circa 70 postazioni di lavoro ospitano gli apprendisti. Le lavorazioni più rumorose o odorose sono state isolate sotto il mezzanino, mentre al livello superiore si osserva e si coordina, in un flusso silenzioso e continuo tra produzione e apprendimento.

L’estetica esterna racconta con coerenza questa metamorfosi: mattoni dorati rivestono la facciata, in armonia con il contesto urbano di Pantin, mentre gli infissi in alluminio dorato e le strutture leggere suggeriscono un equilibrio fra artigianato e precisione industriale.

Una visione iniziata nel 2021

L’apertura della nuova sede si inserisce in un disegno più ampio. Nel 2021, Hermès ha ufficialmente fondato l’École Hermès des savoir-faire, accreditata dal Ministero dell’Istruzione francese. Con sede proprio a Pantin, la scuola offre un CAP in Maroquinerie, un diploma professionale che unisce teoria e pratica nel solco della tradizione Hermès.

Nel 2022, l’istituto ha ottenuto anche la certificazione per rilasciare CQP – certificati di qualifica professionale – nei settori del taglio e della cucitura, ampliando l’offerta formativa e l’inserimento nei laboratori della maison. A oggi, oltre 1.600 apprendisti hanno completato il percorso, con un tasso di successo agli esami del 100% e un inserimento professionale dell’85%. Una scuola, ma anche una porta d’ingresso per la nuova generazione di artigiani del lusso.

Pantin: una periferia che parla al futuro

L’École du Cuir è molto più di un intervento edilizio: è la manifestazione concreta dell’impegno di Hermès per il territorio e la trasmissione del proprio savoir-faire. Pantin, dove già nel 1992 l’azienda aveva trasferito i suoi laboratori da Faubourg Saint-Honoré, si conferma così non solo un polo produttivo, ma anche un luogo di formazione, sperimentazione e visione.

Il progetto di APA restituisce senso a un’architettura dimenticata, e lo fa con eleganza e discrezione. Qui, l’artigianato non è nostalgia: è costruzione del futuro, competenza viva, identità condivisa. Ed è proprio in questa ex tipografia, dove un tempo si stampavano parole, che oggi si scolpiscono le mani e i gesti degli artigiani di domani.