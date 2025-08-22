Un nuovo capolavoro di Tadao Ando arricchisce l’isola di Naoshima

È stato inaugurato questa primavera il Naoshima New Museum of Art, l’ultima realizzazione firmata da Tadao Ando, che arricchisce ulteriormente il celebre Benesse Art Site Naoshima, il progetto culturale e artistico che si sviluppa sulle isole di Naoshima, Teshima e Inujima, in Giappone.

Situato su una collina nei pressi del villaggio di Honmura, il museo si presenta come una sintesi perfetta di arte, architettura e paesaggio, in linea con la filosofia che ha trasformato questa piccola isola del Mare Interno di Seto in un punto di riferimento mondiale per l’arte contemporanea.

Con questa nuova opera, la decima progettata sull’isola, Ando riafferma la sua visione: un’architettura austera e silenziosa, capace di dialogare con la natura e l’anima del luogo. Il museo si sviluppa su tre livelli – due interrati e uno a livello del suolo – con una scala centrale che funge da asse visivo e funzionale, illuminata da un lucernario che cattura la luce naturale in modo poetico.

All’esterno, l’edificio adotta materiali che richiamano la tradizione locale, come l’intonaco scuro che ricorda il legno bruciato e i muretti in pietra ispirati alle case storiche del villaggio di Honmura. Il risultato è una struttura che sembra emergere organicamente dal paesaggio, integrandosi con discrezione nella topografia dell’isola.

Il Naoshima New Museum of Art è il primo museo dell’isola a portarne ufficialmente il nome, segnando un passo importante nella missione del Benesse Art Site: non solo collezionare e mostrare arte, ma anche rafforzare il legame tra comunità, natura e cultura. A completare l’esperienza, un caffè panoramico con vista sull’isola di Teshima offre un luogo di contemplazione per i visitatori.

L’esposizione inaugurale, intitolata From the Origin to the Future, è un’ampia rassegna sull’arte contemporanea asiatica. All’interno delle quattro gallerie principali e negli spazi esterni, sono ospitate installazioni e opere site-specific di artisti come Cai Guo-Qiang, Takashi Murakami, Aida Makoto, Do Ho Suh, e Pannaphan Yodmanee, per citarne alcuni. Un percorso espositivo che mette in dialogo generazioni e provenienze diverse, esplorando temi come l’identità, la memoria e la trasformazione culturale.

“Spero che molti bambini vengano a Naoshima e possano sentire i propri sensi stimolati, aprendo porte su un nuovo mondo” – ha dichiarato Tadao Ando in occasione dell’apertura – “Le esperienze che toccano l’anima hanno il potere di nutrire l’essere umano”.

L’apertura del museo rappresenta un ulteriore tassello nella visione del fondatore Soichiro Fukutake, che ha immaginato Naoshima come un luogo dove arte e vita si intrecciano. Con questo nuovo spazio, l’isola rafforza il proprio ruolo di crocevia culturale internazionale, ma anche di rifugio meditativo per chi cerca un’altra dimensione del tempo e dello sguardo.