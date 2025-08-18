Joe Caroff, l’uomo che disegnò il mito di 007, si è spento a 103 anni

Si è spento a Manhattan il 17 agosto 2025, alla vigilia del suo 104° compleanno, Joe Caroff, il designer che ha dato forma a una delle icone più riconoscibili della cultura pop: il logo di James Bond 007. Nonostante il suo nome sia rimasto a lungo lontano dai riflettori, la sua mano ha segnato decenni di storia del cinema, con centinaia di locandine e titoli diventati parte dell’immaginario collettivo.

Quel “7” che cambiò tutto

Era il 1962 quando gli venne chiesto di disegnare la carta intestata per il primo film della saga, Dr. No. Caroff disegnò il numero 007 e integrò nella cifra finale la silhouette di una pistola. Quella linea elegante e diretta – che oggi campeggia ovunque, dai poster ai cinturini degli orologi – fu pagata 300 dollari e mai firmata nei titoli. Ma bastò quel tratto a costruire una leggenda.

“Un’idea semplice ma potentissima”, dirà anni dopo Steven Heller, storico del design. Nessuna pretesa, nessun clamore: solo la forza pura della sintesi visiva.

Locandine che raccontano il cinema

Joe Caroff ha firmato oltre 300 campagne cinematografiche, molte delle quali entrate nella storia. West Side Story, Cabaret, Manhattan, A Hard Day’s Night, Rollerball, Last Tango in Paris sono solo alcuni dei titoli che portano la sua firma, o meglio, il suo stile: tipografie su misura, giochi visivi sottili, composizioni che riflettevano l’anima del film.

Ha lavorato anche ai titoli di apertura per pellicole come A Bridge Too Far, The Last Temptation of Christ e Death of a Salesman, collaborando con registi come Scorsese e Attenborough. E oltre al cinema, ha disegnato identità visive per aziende e network, tra cui ABC News per le Olimpiadi.

Un genio silenzioso

Nonostante l’enorme contributo alla cultura visiva del Novecento, Caroff ha vissuto gran parte della sua carriera lontano dalla scena pubblica. Non firmava i suoi lavori, non conservava bozzetti, né cercava riconoscimenti. “Facevo il mio lavoro, punto”, dirà una volta. Ma con gli anni, il suo silenzioso genio ha iniziato a ricevere l’attenzione che meritava.

Nel 2022 è stato protagonista del documentario By Design: The Joe Caroff Story, che ha raccontato il suo percorso unico, tra studio, intuizione e assoluta discrezione. E nel 2023, i produttori della saga di Bond gli hanno donato un orologio Omega inciso con il logo 007, un gesto simbolico per omaggiare il designer rimasto troppo a lungo dietro le quinte.

Un’eredità senza tempo

Joe Caroff ha dimostrato che si può rivoluzionare l’immaginario collettivo senza urlare, senza cercare visibilità. Con pochi segni, ha raccontato storie, evocato atmosfere, reso eterno ciò che doveva essere solo promozione.

Il suo nome, forse ancora poco noto al grande pubblico, è inciso nella storia del cinema e del graphic design. Perché quel numero “7” trasformato in pistola non è solo un logo: è una firma invisibile che continua a parlare di stile, eleganza e potenza visiva.

E come accade ai veri maestri, resterà con noi ogni volta che apparirà, anche solo per un attimo, la scritta: 007.