Lo sguardo come dialogo: Alva Noë e l’arte che ci trasforma

Negli ultimi anni il dibattito sull’arte e sulla sua fruizione ha visto emergere con forza un interrogativo: quale ruolo riveste oggi lo spettatore? È ancora un testimone passivo, o è diventato parte integrante dell’opera stessa? In questo scenario si colloca il lavoro di Alva Noë, filosofo statunitense che da tempo indaga la percezione e la coscienza, e che in Imparare a guardare. Dispacci dal mondo dell’arte (Postmedia Books, 2023) propone un itinerario teorico e narrativo in grado di intrecciare esperienza diretta e riflessione critica.

Il libro si compone di brevi saggi, i “dispacci” del titolo, ciascuno originato da un incontro reale con un’opera, una mostra, un film o un evento musicale. Non si tratta di recensioni in senso stretto, ma di appunti densi e incisivi in cui l’autore mette alla prova la propria ipotesi di fondo: guardare è un atto che implica movimento, interpretazione e trasformazione. L’opera d’arte, scrive Noë, non si limita a presentarsi allo sguardo, ma lo interroga e lo mette in gioco; la visione autentica non è mai neutrale, perché “la critica non è tanto un’arte che si occupa di differenziare quanto piuttosto una disciplina per restituire ciò che si vede; è una pratica per renderlo intelligibile a se stessi e agli altri”.

Il filo conduttore non è la celebrazione dell’oggetto artistico in sé, ma la relazione che esso instaura con chi lo osserva. In un passaggio centrale, l’autore rifiuta l’idea dell’opera come reliquia da custodire e propone invece un modello conversazionale: “Al posto del modello della reliquia, propongo quello che potremmo definire il modello della conversazione… Il valore di un’opera consiste quindi nell’originalità del suo contributo a questo scambio continuo”. È in questa visione dialogica che l’arte rivela la propria vitalità, trasformandosi in un interlocutore capace di riorganizzare la percezione e di aprire nuove possibilità di pensiero.

La scelta di esempi è volutamente eterogenea. Si passa da Rembrandt e Vermeer a Andy Warhol, da installazioni immersive a film come Top Gun e Star Trek. Questa ampiezza di riferimenti conferisce al testo un respiro inclusivo e mostra come il processo estetico non dipenda dal prestigio o dal genere dell’opera, ma dalla qualità dello scambio che essa riesce a instaurare. Lo stile di Noë è diretto e privo di barriere terminologiche, ma non rinuncia alla precisione concettuale, e se in alcuni momenti il volume sembra privilegiare l’intuizione sulla costruzione sistematica, il suo contributo rimane significativo: è un invito a spostare la riflessione estetica dal piano della contemplazione a quello della partecipazione attiva. Come ricorda l’autore, “non ci limitiamo a rispondere all’arte, ma la giudichiamo”, e in questo giudizio si manifesta la natura profonda della relazione estetica: non un atto di consumo, ma una forma di co-creazione.

In un’epoca in cui l’esperienza visiva è frammentata e accelerata, Imparare a guardare si configura come un richiamo alla lentezza e alla profondità dello sguardo, ma anche come un esercizio di consapevolezza critica. Pur con qualche discontinuità nell’argomentazione, il libro riesce a restituire la sensazione che il guardare possa essere, oggi come sempre, un atto politico e culturale, oltre che estetico.

