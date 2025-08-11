Il design torna protagonista al Sud con MATERIA, il festival che per la sua IX edizione cambia pelle e si trasforma nella Contemporary Mediterranean Fair. Dal 25 al 28 settembre 2025, per la prima volta negli spazi dell’Ente Fiera di Catanzaro, oltre 5.500 mq ospiteranno il meglio del design contemporaneo ispirato al Mediterraneo, tra tradizione e innovazione, segnando una nuova tappa per l’evento ideato da Officine AD e fondato dagli architetti Domenico Garofalo e Giuseppe Anania. Con il sostegno della Regione Calabria, il festival si fa fiera internazionale, piattaforma fisica di incontro, scambio e ricerca, dando vita a un vero e proprio viaggio nel cuore culturale del Mediterraneo, tra materiali, visioni, artigianato e tecnologie del futuro. Protagonista anche una squadra di professionisti, tra cui l’interior designer Natalia Carere, responsabile prodotti e allestimento, e il direttore creativo Matteo Bonacci.

Grandi protagonisti del design

Al centro della scena, una rosa di ospiti eccezionali che rappresentano il meglio della creatività italiana, capaci di coniugare ricerca estetica, radici culturali e sguardo internazionale:

Giuseppe Arezzi – Designer siciliano di fama crescente, le sue creazioni sono già presenti nelle collezioni del CNAP e del Vitra Design Museum . Il suo stile, colto e minimale, ha conquistato Elle Decor Italia e IDEAT. Insegna design all’Accademia ABADIR.

Antonio Aricò – Poeta del design. Le sue creazioni fondono racconto e artigianato, bellezza e quotidianità. Collabora con brand iconici come Seletti e Dolce&Gabbana . I suoi pezzi sono presenti su 1stDibs , Artemest , Pamono , LuisaViaRoma e nelle gallerie di Rossana Orlandi .

Paolo Casicci – Giornalista, curatore e docente di riferimento nel panorama del design contemporaneo. Fondatore di Cieloterradesign , racconta il design per le più importanti testate italiane e collabora con IED, NABA e Abadir. Ha curato progetti espositivi per il Fuorisalone , il Festival dell'Architettura di Roma e il Museo Pitrè di Palermo.

Emiliana Martinelli – Una vera icona del lighting design. Presidente e art director di Martinelli Luce , guida l'azienda con uno stile deciso e innovativo, sostenendo da sempre i nuovi talenti del settore.

Gerardo Sacco – Il maestro orafo che ha fatto della Calabria una firma internazionale. Le sue opere raccontano storia, identità e bellezza. Una vera leggenda del Made in Italy.

Massimo Sirelli – Artista eclettico tra urban art e linguaggio pop. Le sue collaborazioni parlano da sole: Lavazza, Montblanc, Fondazione Prada, Giro d'Italia. Celebre per i suoi "Robot adottabili", trasforma il riciclo creativo in poesia visiva.

Mediterraneo: luogo, visione

L’edizione 2025 prevede una programmazione intensa e coinvolgente, pensata per professionisti, studenti e curiosi. Tra le attività previste, il risultato della CALL 2025, “MEDITERRANEO tra tradizione e innovazione”, per cui è prevista una borsa di ricerca, “Premio Stirparo”, di 1.000 euro per il primo classificato e di 500 euro, “Premio Splaash” per il secondo classificato, ma anche una menzione speciale per il terzo posto, dedicata al giovane architetto e grande amico della manifestazione Sergio Mirante.

Sono in programma anche esposizioni, talk, workshop, experience immersive, musica, attività serali e un’area food dedicata alle eccellenze enogastronomiche del Sud: un format ricco, dinamico e multisensoriale, capace di unire design, cultura, gusto e intrattenimento. Un’esperienza coinvolgente e interattiva, pensata per tutte le età e tutti i pubblici: professionisti del settore, giovani designer, appassionati, famiglie e semplici curiosi.

info: materiafestival