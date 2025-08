Norcia rinasce con l’arte contemporanea

Prende il via il 3 agosto 2025 Nursialand, un progetto di rinascita per Norcia attraverso una mostra d’arte contemporanea che esalta i figli – naturali e adottivi – di questa terra. Promossa dal Comune di Norcia e da Norcia Condivide, organizzata da Doc Servizi e curata da Andrea Sampaolo e Giovanni Burali D’Arezzo, con opere di Andrea Sampaolo, Fabio Gismondi e Paolo Petrangeli, l’esposizione sarà ospitata a Palazzo Graziani fino al 20 agosto, nell’ambito della manifestazione Castellina Art and Sound.

Dalla tragedia del sisma, dal sentirsi orfani di una terra madre che improvvisamente è divenuta arcigna, parte il percorso di morte e rinascita dell’uomo attraverso disegni, colori, immaginazione al servizio delle emozioni, trasformando la distruzione in creatività, il sisma in ricostruzione dello spirito e dell’anima di un territorio e di chi lo vive. Ed è proprio questo il fine ultimo di Nursialand: ricucire il tessuto, le connessioni fra le tante anime dei nursini attraverso il linguaggio universale dell’arte in generale e della pittura in particolare. Molto diversi fra loro i tre protagonisti della mostra d’arte contemporanea, e proprio per questo ancor più in grado di colpire nel segno suscitando emozioni in chi li andrà a visitare.

Andrea Sampaolo, Fioritura

Andrea Sampaolo, che della mostra è anche direttore artistico, attinge a piene mani dall’estetismo d’avanguardia americano degli anni Cinquanta del secolo scorso, passando poi attraverso l’Action painting e l’American Graf. Transitorietà e contaminazione sono tratti caratteristici del suo stile, che pone la pittura al servizio della ricerca – anche intermediale – attraverso una continua evoluzione dell’artista stesso pur nella babele di valori che è la società occidentale contemporanea

Le opere di Fabio Gismondi sono quasi teatrali per la loro componente gestuale. Il cromatismo è caldo ed aggressivo, uno schiaffo al volto alla realtà artificiale e inautentica in cui il consumismo ha rinchiuso l’umanità. Per colpire e mettere a nudo tale mercificazione, l’artista mescola pop art, espressionismo e informale, coadiuvando il tutto con pratiche e materiali della contemporaneità tecnologica.

Fabio Gismondi, Monica Vitti

Il contrasto tra caldo e freddo anima le immagini di Paolo Petrangeli, trasportando l’osservatore in un viaggio onirico sospeso tra realtà e fiaba. Surreale e dettagliata, l’opera di Petrangeli deriva da una formazione classica posta al servizio della sua originalità, con al centro il rapporto – non gerarchico-parassitario ma armonioso e osmotico – tra uomo, animali e natura.

«Con l’amministrazione comunale e la famiglia Graziani – dichiara orgogliosa Maria Anna Stella, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Norcia – insieme a Municipia e Doc servizi, partner del progetto, riapriamo Palazzo Graziani. Un luogo chiuso da tempo, ma che adesso riapre al pubblico ospitando una prestigiosa mostra d’arte contemporanea, la prima realizzata a Norcia, e che vede al centro tre artisti importanti. Sono molto diversi fra loro per stile e identità, ma tutti incarnano un unico desiderio, quello di parlare col cuore e con l’anima alla città. I tre si incontrano artisticamente nel loro territorio, per raccontarsi e raccontare la vita e una rinascita culturale in corso».

«È un sogno che ho covato da quando ero bambino – dichiara il direttore artistico Andrea Sampaolo –, prima attraverso il colore nella mia ricerca pittorica. Con orgoglio ho portato sempre con me la libertà delle vallate in giro per il mondo e ora, per la prima volta, mi trovo ad essere fautore – insieme al sindaco e all’assessore – della prima mostra di arte contemporanea di Norcia. E quale nome migliore potevo darle, se non Nursialand?».