Dal 31 luglio 2025 è online la FEC Digital Collection, la nuova piattaforma promossa dalla Fondazione Ermanno Casoli e interamente dedicata alle opere realizzate nell’ambito dello storico Premio Ermanno Casoli. Un archivio virtuale, ma pensato come un vero e proprio museo accessibile da qualsiasi dispositivo, che raccoglie e rende fruibile un patrimonio d’arte nato dal dialogo tra creatività e impresa.

Curata da Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione, la piattaforma rappresenta un importante passo avanti nel processo di valorizzazione digitale dell’arte contemporanea. Il progetto è stato sviluppato dallo studio di architettura Salottobuono con il supporto di Studio Visuale e Metaverso, e ha ottenuto il finanziamento del bando TOCC – Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e sostenuto dall’Unione Europea con i fondi Next Generation EU.

L’obiettivo è chiaro: riunire in un unico spazio virtuale le opere nate dal Premio, che dal 2007 ha portato l’arte contemporanea all’interno delle aziende italiane come strumento di formazione e innovazione. Un’esperienza pionieristica che ha avuto come azienda capofila Elica, leader mondiale nei sistemi aspiranti da cucina e principale sostenitrice della Fondazione. Le opere, realizzate in collaborazione tra artisti e dipendenti, sono diventate parte integrante dell’identità aziendale, trasformando l’ambiente di lavoro in un laboratorio creativo.

La FEC Digital Collection è progettata per offrire un’esperienza immersiva, intuitiva e accessibile: fotografie, video, audio e contenuti 3D realizzati con tecnologia Gaussian Splatting permettono di esplorare le opere in profondità, ricostruendo i processi creativi e offrendo nuove forme di interazione. Inoltre, la piattaforma è pienamente inclusiva: dispone di filtri per ipovedenti e daltonici, sottotitoli nei video, contenuti in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e compatibilità con tecnologie assistive. Il progetto rappresenta l’evoluzione naturale del Museo Premio Ermanno Casoli 1998–2007, inaugurato nel 2019 nel complesso monumentale di Santa Lucia a Serra San Quirico (AN), dove sono conservate le opere delle prime dieci edizioni del Premio.

Cezary Poniatowski, Inhalatorium , 2025, XXIII edition Premio Ermanno Casoli, Elica Group Polska, Jelcz – Laskowice, Poland, photo Alicja Kielan Agostino Iacurci, Fiori diversi al naturale, 2024, XXII edition Premio Ermanno Casoli, Airforce, Cerreto d’Esi (AN), Italy, photo Lorenzo Palmieri

Eugenio Tibaldi, Marshy, 2022, XX edition Premio Ermanno Casoli, EMC FIME, Castelfidardo (AN), Italy, photo Lorenzo Morandi

Con questa nuova iniziativa, la Fondazione Ermanno Casoli conferma il suo ruolo di riferimento nell’ibridazione tra arte, formazione e impresa, offrendo un modello replicabile anche in altri contesti. Il museo digitale si configura così non solo come un archivio, ma come una piattaforma culturale viva, capace di portare l’arte oltre i confini fisici, e di rilanciare il valore del processo creativo come motore di innovazione sociale ed economica.

info: fecdigitalcollection.org