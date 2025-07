Il nuovo album di Caparezza è anche un fumetto

Musica e fumetto si fondono in un progetto inedito e sorprendente firmato Caparezza. Il 31 ottobre 2025, l’artista pugliese – al secolo Michele Salvemini – darà vita a un’opera che segna un doppio esordio: l’uscita contemporanea di un fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore e del suo nuovo album in studio, entrambi intitolati Orbit Orbit. Un titolo che diventa contenitore di visioni e linguaggi, ponte tra la musica e la nona arte, da sempre passioni dichiarate dell’artista. Il progetto nasce infatti con l’ambizione di essere un viaggio narrativo integrato, dove le tracce dell’album agiscono come una vera e propria colonna sonora per la lettura del fumetto, creando un’esperienza estetica immersiva, multisensoriale.

Un linguaggio ibrido per raccontare un’identità in evoluzione

A ispirare l’ideazione dell’album – il nono della sua carriera – è stata proprio la scrittura del fumetto, come ha rivelato Caparezza stesso, parlando di un “entusiasmo per questo nuovo percorso” e del desiderio, coltivato sin da bambino, di firmare una storia disegnata. Non si tratta però di un semplice progetto parallelo, ma di una vera opera crossmediale, che mette in dialogo suoni e immagini, testi e vignette, suggestioni intime e potenza visiva.

Il fumetto, che sarà pubblicato sia in formato albo a colori che in volume cartonato, vede Caparezza nel ruolo di sceneggiatore, affiancato da un team di disegnatori affermati ed emergenti. La copertina è firmata da Matteo De Longis, autore noto per l’eleganza dinamica del suo tratto. L’opera promette di essere, come la produzione musicale di Caparezza, ironica, tagliente, surreale, ma anche profondamente personale.

L’identità dell’artista come forma aperta

Dopo quattro anni di silenzio discografico, Caparezza torna con un progetto che non solo rilancia la sua produzione musicale, ma ne amplifica il profilo artistico. Il passaggio al fumetto non è un semplice divertissement: è l’espressione coerente di un percorso in cui l’identità creativa si costruisce per sovrapposizione di linguaggi, per contaminazione, per apertura continua a nuovi codici espressivi.

L’album Orbit Orbit, il primo pubblicato con l’etichetta BMG Italy, sarà disponibile in numerosi formati – dal vinile colorato alle edizioni speciali con fumetto allegato – confermando il desiderio di offrire un’esperienza oggetto, fisica e collezionabile, in controtendenza rispetto al consumo digitale frammentato.

L’arte come dispositivo narrativo totale

Nel 2026 Caparezza tornerà anche dal vivo, con un tour estivo di 21 date in tutta Italia. Ma l’anima di questo progetto è altrove: nell’ambizione di costruire un’opera totale, che abbracci le arti visive e quelle sonore, in un’epoca in cui le barriere disciplinari sono sempre più sfumate. Orbit Orbit si colloca in quella zona ibrida della contemporaneità dove l’artista non è più confinato a un ruolo, ma si muove come narratore polimorfo, interprete del proprio tempo e della propria interiorità.

