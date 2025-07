Brad Walls e l’arte di trasformare lo spazio in danza visiva

In un’epoca in cui l’immagine è spesso effimera, Brad Walls si distingue per un approccio radicalmente contemplativo. Originario di Sydney, l’artista visivo ha fatto della visione dall’alto non solo un punto di vista tecnico, ma una poetica: osservare dall’alto significa astrarre, ridurre, trasformare il reale in linguaggio visivo essenziale. Acclamato a livello internazionale per il suo stile minimalista e misurato, Walls ha raggiunto la notorietà con la serie Pools From Above, pubblicata nel 2022 e celebrata sulle pagine del New York Times. In quelle immagini, vasche da nuoto e nuotatrici sincronizzate si trasformano in coreografie silenziose, in geometrie liquide. È un mondo nascosto, quello che ci mostra fatto di forme in attesa, di quiete prima del movimento.

La sua ultima serie, PASSÉ, amplia questa ricerca: più di 60 ballerini provenienti dalle migliori compagnie di New York sono stati coinvolti in un progetto che fonde danza classica, design e fotografia aerea. Il risultato è un atlante visivo di pose, gesti e simmetrie che sfida i confini tra performance e immagine. Ogni scatto è il frutto di uno studio rigoroso: bozzetti, mappe e prove precedono ogni fotografia, in una pratica che unisce la spontaneità del corpo alla precisione della mente. A rendere unica la sua ricerca è proprio questa tensione tra controllo e leggerezza. I suoi soggetti, corpi, edifici, superfici, diventano elementi di una partitura visiva fatta di spazi vuoti, proporzioni e ritmo. Così il vuoto, da semplice contorno, diventa protagonista.

I suoi progetti futuri si spingono oltre la tradizione espositiva: le sue mostre si annunciano come esperienze immersive e multisensoriali, pensate per coinvolgere lo spettatore in modo diretto e giocoso. In questo modo, l’artista continua a spostare il baricentro della fotografia contemporanea, verso una dimensione più partecipativa, più umana, più viva. In questo modo, guardare dall’alto non significa distaccarsi, ma immergersi. Nella forma, nella struttura, nell’incanto delle cose che, viste da un’altra prospettiva, rivelano finalmente la loro anima segreta.