Un gol che ha fatto la storia del calcio si è trasformato in arte digitale grazie all’incontro tra Lionel Messi e Refik Anadol. Il frutto di questa collaborazione, l’opera A Goal in Life: Leo Messi x Refik Anadol, è stato battuto all’asta online da Christie’s per la cifra di 1,87 milioni di dollari. I proventi della vendita saranno destinati a iniziative benefiche, tra cui la collaborazione tra la Inter Miami CF Foundation e UNICEF, finalizzata a migliorare l’accesso all’istruzione in cinque Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

All’asta da Christie’s un gol storico di Messi

L’opera rappresenta una rielaborazione digitale di uno dei momenti più memorabili della carriera del campione argentino: il goal segnato di testa nella finale di Champions League del 2009. Attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologie immersive, Anadol ha reinterpretato quell’istante trasformandolo in una scultura digitale emozionale e simbolica, capace di fondere ricordo, estetica e innovazione. L’installazione è stata presentata in anteprima al pubblico con un’esposizione di dieci giorni al Rockefeller Center di New York, in concomitanza con il 10° Art+Tech Summit organizzato da Christie’s. L’evento ha richiamato migliaia di visitatori, tra appassionati d’arte contemporanea, collezionisti e tifosi, offrendo un’esperienza immersiva dove sport e tecnologia dialogano in modo inedito.

Tra arte generativa e impegno sociale

Refik Anadol, pioniere dell’arte generativa e dell’estetica dei dati, ha costruito negli anni un linguaggio artistico unico che unisce scienza, memoria e intelligenza artificiale. Nel suo studio di Los Angeles lavora con un team internazionale per realizzare opere che esplorano le potenzialità dell’AI come strumento creativo e collettivo. Parallelamente, l’impegno sociale prosegue attraverso la Inter Miami CF Foundation, legata al club in cui Messi milita attualmente. La fondazione promuove il calcio come strumento di trasformazione sociale, puntando a generare un impatto concreto sulla vita di giovani provenienti da contesti svantaggiati. Grazie ai fondi raccolti con la vendita dell’opera, verranno rafforzati progetti educativi volti a sostenere l’emancipazione di bambini e adolescenti in difficoltà, fornendo loro maggiori opportunità di crescita e apprendimento.