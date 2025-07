Jacopo Benassi Libero!

Partiamo da questo assunto: il pensare è insito alla natura umana ed è inarrestabile. Un pensiero non è mai neutro e per quanto spesso involontaria, l’azione di pensare è mutevole, sfuggente, viva. Altra cosa è la fotografia, che per definizione coglie, cattura, immortala un attimo esibendolo per sempre. Ma soffermiamoci un momento sul termine immortalare, sulla crudezza e brutalità, sul senso di immobile decadenza che trasmette. La ricerca fotografica di Jacopo Benassi appare come un’esplorazione nuda e viscerale della realtà, attraverso immagini disturbanti, intime e talvolta provocatorie che trovano una forte connessione con la cultura underground, la musica punk e il mondo notturno.

Jacopo Benassi, Twins 1974, 2024, courtesy the artist and Mai 36 Galerie, Zurich Jacopo Benassi, The Storm Before the Calm, 2024, courtesy the artist and Mai 36 Galerie, Zurich

Il risultato è un atto violento. Le sue opere sono concrezioni opulente, ingombranti, vivono di un accostamento di pensieri randomici, a tratti perversi, in un affastellarsi di immagini che restituiscono, tuttavia, macchie compositive in inspiegabile equilibrio anche se non comode per lo sguardo. I suoi lavori somigliano a un moodboard o anche a un trasloco. Sono posticci, a tratti sfuggenti. Ma sono anche lapidari, irriverenti, osceni. Esattamente come possono esserlo i pensieri. Ogni opera è il risultato di un processo istintivo che induce a molteplici punti di osservazione senza un inizio o una fine, produce inevitabili giudizi e pone allo stesso tempo scomode domande. Tutto ciò che è passato dalla mente allo scatto è messo in mostra, legato stretto da corde che sembrano trattenere a forza una forza che vuole liberarsi, andarsene.

Jacopo Benassi, Apollino, 2023, courtesy the Artist and Mai 36 Galerie, Zurich, photo the artist and Mai 36 Galerie Jacopo Benassi, Our house in Bourgogne, 2024, courtesy the artist and Mai 36 Galerie, Zurich

Il risultato è caos, ma il messaggio è potente e l’occhio inizia a percepire un ordinato modo di vedere il disordine. Ed è qui che la mente si illumina. Si illumina, quando l’assenza di una madre è fisicamente misurabile, nell’impronta della testiera del suo letto sul muro vuoto. Un’assenza assordante, fatta di crepe sull’intonaco e aloni formati da tempo e polvere. In un close-up in bianco e nero che racchiude una pesantezza devastante, poderosa quanto un muro e forse altrettanto silenziosa, è impressa un’esistenza consumata e raccontata attraverso le bruciature delle sigarette lasciate spegnersi sull’orlo del comodino. Non si tratta di un racconto che ci piace sentire: la lentezza, il trascinarsi, l’allettamento, l’ingombro del “levare le tende” e il conseguente sgombero di mobili, stanze, cose. Una morte raccontata così è un abisso. Ma anche la poesia lo è. Non vi pare?

Jacopo Benassi libero!, installation view, courtesy Palazzo Ducale Genova

Forse è un azzardo definire Benassi un Romantico, ma la sua capacità di mettere in discussione il confine tra il pubblico e il privato, l’intimo e l’esposto, la sua primitiva franchezza al dubbio che può essere sia disturbante che affascinante, ha un profumo di Sturm Und Drang molto forte. E sì sarà anche libero, anarchico, irriverente. Ma l’adolescenza non è questo e molto di più? Non è cattivi odori e sentimenti forti, corpi scaleni e consapevolezze difficili da accettare? Non è scelte difficili da sostenere, lacci stretti e dubbi esistenziali? Non è vita o morte, rifiuto o accettazione, tutto o niente?

Jacopo Benassi libero!, installation view, courtesy Palazzo Ducale Genova

L’esistenza stessa è un flash, un bagliore di luce che imprime ognuno di noi sul muro delle nostre abitudini. Benassi la cattura e la rende libera, attraverso l’utilizzo del flash fotografico che annulla la profondità di campo, conferendo alle immagini un senso di immediatezza e autenticità priva di fronzoli o idealizzazioni.

La mostra è un viaggio personale e interiore, per cui non è necessario svelarne qui il percorso. Ciò che emerge, è la tensione a una forma di bellezza estetica che si trova proprio nelle pieghe del brutto o dell’imperfetto, un po’ borderline fra sbavatura e genialità, certamente lontano da qualsiasi conformismo o definizione. Che poi, pensa e ripensa, non è forse ciò che è l’esistere?

La mostra Jacopo Benassi Libero! a cura di Francesco Zanot è aperta al pubblico dal 12 luglio al 14 settembre 2025 negli spazi di Palazzo Ducale di Genova.

info: palazzoducale.genova.it