Downton Abbey, un addio da collezione per la serie cult

A 15 anni dal debutto della serie, la casa d’aste Bonhams dedica una prestigiosa asta online ai costumi e agli oggetti di scena di Downton Abbey: i proventi saranno devoluti a un’associazione benefica per bambini gravemente malati. Era il 2010 quando il pubblico televisivo incontrava per la prima volta tutto il mondo raffinato e impeccabile della serie di successo britannica che, dopo sei stagioni, due film e un terzo in arrivo questo settembre, saluta i suoi milioni di fan con un evento speciale, una grande asta che mette in vendita oggetti e costumi originali utilizzati sul set.

Courtesy of Bonhams

Downton Abbey va all’asta: un addio in grande stile tra costumi, cimeli e beneficenza

L’asta si terrà online dal 18 agosto al 16 settembre 2025, ma per chi si trovasse a Londra sarà possibile vedere alcuni dei pezzi più rappresentativi dal vivo grazie a una mostra gratuita allestita nella sede di Bonhams in New Bond Street. Un appuntamento imperdibile per i fan della serie e per i collezionisti di memorabilia televisivi, che potranno portarsi a casa un frammento di questo universo aristocratico così amato. Non si tratta solo di un’operazione commerciale, ma anche di un gesto di solidarietà: Carnival Films, la casa di produzione della serie, ha deciso di devolvere l’intero ricavato dell’asta a Together for Short Lives, la principale organizzazione benefica del Regno Unito impegnata nel sostegno a bambini affetti da patologie gravi e alle loro famiglie.

Courtesy of Bonhams

Tra i lotti in catalogo spiccano veri e propri oggetti da sogno per i fan della serie: il costume da sposa completo – incluso il bouquet – indossato da Michelle Dockery nel ruolo di Lady Mary nel primo episodio della terza stagione, con una stima tra le 3.000 e le 5.000 sterline. Di grande fascino anche due abiti indossati da Maggie Smith nei panni dell’indimenticabile Violet Crawley: un abito rosa chiaro e uno grigio scuro da giorno, entrambi della sesta stagione, valutati tra 1.500 e 2.000 sterline. Per chi cerca oggetti simbolici, c’è anche un ciak originale utilizzato durante le riprese del film Downton Abbey: Una nuova era, stimato intorno alle 1.500 sterline.

© 2010-2015 Carnival Film & Television Limited

E ancora: la sceneggiatura del primo episodio della prima stagione, autografata dal cast, con una valutazione compresa tra 600 e 800 sterline. Piccoli tesori che racchiudono l’essenza della serie e la dedizione maniacale alla ricostruzione storica e al dettaglio visivo. “Downton Abbey è un’opera narrativa eccezionalmente ben documentata sulla società aristocratica all’inizio del XX secolo”, ha dichiarato Charlie Thomas, UK Group Director for House Sales and Private & Iconic Collections di Bonhams. «I costumi e gli oggetti di scena mostrano la straordinaria attenzione ai dettagli che ha dato vita a questo mondo sullo schermo, rendendolo così amato da milioni di persone in tutto il mondo».