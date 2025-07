La Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano diventerà, ad agosto 2025, teatro di una nuova edizione di Quinto Elemento, rassegna d’arte contemporanea ideata dall’Associazione culturale Visionarte. Dopo il debutto nel 2024 al Forte Stella di Porto Ercole, l’iniziativa prosegue il suo cammino nel Monte Argentario proponendo un’esperienza immersiva che unisce arte, partecipazione e valorizzazione del territorio. Protagonisti dell’edizione 2025 saranno cinque artisti emergenti, chiamati a dialogare con uno dei luoghi simbolo della storia locale attraverso installazioni, pittura e video proiezioni.

Quinto Elemento: un progetto che si rinnova tra arte e territorio

Con Quinto Elemento 2025, l’Associazione Visionarte dà continuità al percorso intrapreso con Arte Stella, mostra realizzata lo scorso anno al Forte Stella di Porto Ercole in sinergia con l’Orto Botanico Corsini. L’edizione 2024 aveva posto al centro dell’indagine artistica il legame tra i quattro elementi naturali — terra, aria, acqua e fuoco — e un quinto elemento inteso come armonia e creatività umana. La nuova tappa del progetto si sposta a Porto Santo Stefano, nella suggestiva cornice della Fortezza Spagnola, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sull’arte come spazio di apertura e scambio, capace di coinvolgere attivamente il pubblico e il contesto in cui si inserisce.

La scelta del luogo non è casuale: la Fortezza, simbolo storico dell’Argentario, diventa luogo d’interazione tra passato e presente, in un percorso espositivo che intreccia patrimonio culturale e linguaggi contemporanei. La direzione del progetto è affidata all’Associazione culturale Visionarte, formata da giovani under 35 e rappresentata da Agostino Gambino, Ludovico Genone e Leonardo Gabrielli, impegnati nella costruzione di un’iniziativa che superi i confini locali e si apra a un respiro più ampio, anche in prospettiva internazionale.

Gli artisti e l’installazione nella fortezza spagnola

Cinque i nomi selezionati per l’edizione 2025, ciascuno scelto per la capacità di esprimere un linguaggio aperto al dialogo e alla partecipazione collettiva. Elena Angelini, Alessandro Di Lorenzo, Giorgia Grassi, Diana Pintaldi e Leonardo Zappalà proporranno opere che spaziano dalla pittura alle installazioni visive includendo anche proiezioni video che saranno integrate in modo site-specific negli ambienti della Fortezza Spagnola.

L’allestimento è concepito come un itinerario immersivo, in cui il pubblico potrà muoversi liberamente tra le sale storiche, lasciandosi guidare dai linguaggi dell’arte contemporanea. Il percorso mira a stimolare una riflessione sul concetto di incontro, condivisione e partecipazione empatica, temi che costituiscono il cuore del progetto Visionarte. Questa edizione beneficia del sostegno del Comune di Monte Argentario e della rete di partner e collaborazioni già attivata nel 2024 per “Arte Stella”, tra cui istituzioni culturali, associazioni e realtà locali che credono nella funzione attiva dell’arte nel rafforzare il tessuto sociale e identitario del territorio.

Visionarte: un collettivo per giovani e creatività

Il progetto Quinto Elemento 2025 rappresenta un ulteriore tassello nella strategia dell’Associazione Visionarte, che si pone l’obiettivo di offrire spazio e visibilità ai giovani artisti e di trasformare siti storici in laboratori creativi a cielo aperto. La guida del collettivo conferma così la volontà di dare continuità a una proposta culturale dinamica, capace di coniugare qualità artistica, coinvolgimento del pubblico e valorizzazione del territorio.

La dimensione partecipativa resta uno dei pilastri del progetto, che vuole stimolare negli spettatori un’esperienza attiva e relazionale promuovendo l’arte non solo come oggetto da osservare, ma come strumento per costruire connessioni. Anche per l’edizione 2025, Visionarte rinnova l’invito a vivere i luoghi storici non come contenitori passivi, ma come protagonisti del dialogo tra memoria e contemporaneità.