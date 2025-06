The Art Film Fest. Aperte le iscrizioni al concorso cinematografico di Inside Art

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, insieme a Inside Art, casa editrice che da 20 anni è protagonista nel mondo dell’arte e della cultura, presentano The Art Film Fest (TAFF), un progetto ideato da Guido Talarico, editore e direttore di Inside Art, e da Renata Cristina Mazzantini, direttrice del museo, dedicato all’esplorazione e alla promozione del rapporto tra cinema e arte contemporanea.

Dopo il successo della prima edizione, che ha riscosso grande attenzione tra pubblico e addetti ai lavori, TAFF si conferma come un appuntamento significativo nel panorama culturale italiano: mai prima d’ora un’istituzione di prestigio come la GNAMC, aveva ospitato una manifestazione del genere. A conquistare il primo premio lo scorso anno è stato Galleria Continua: The Ability to Dream, diretto da Andrea Calderone e prodotto da Sky Arte e TIWI, proiettato in sala nella serata di premiazione.

La nuova edizione si terrà il 23 settembre 2025 nella suggestiva Sala delle Colonne del museo romano, dove verranno presentati i documentari selezionati dalla commissione interna di Inside Art. I film racconteranno l’arte nelle sue molteplici espressioni: pittura, scultura, performance, videoarte e altri linguaggi contemporanei. Nel corso della serata saranno annunciati e premiati i vincitori del concorso e momento centrale sarà la proiezione integrale del documentario vincitore, a cui sarà dedicata un’attenzione particolare, come riconoscimento dell’eccellenza artistica e narrativa dell’opera di filmografia selezionata.

È possibile iscriversi al concorso fino al 31 luglio 2025. Tutti gli aggiornamenti sul festival saranno disponibili sui nostri canali.