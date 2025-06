Fino al 30 giugno 2025 il programma di arte digitale più grande e longevo del mondo Artnet rinnova la sua collaborazione con Times Square Arts, co-presentando il progetto Midnight Moment. Quest’anno, i palcoscenici virtuali di Times Square si accendono con l’ipnotica opera della videoartista Yuge Zhou, intitolata Trampoline Color Exercise. Ogni notte, dalle 23:57, l’artista crea un collage video di immagini in movimento in cui ginnasti, ripresi da materiali d’archivio delle Olimpiadi, saltano e volteggiano in aria su trampolini a griglia rosa. La ripetitività e la precisione dei movimenti, uniti ad una palette rigorosa di colori primari, generano un ritmo contemplativo e quasi meditativo. L’opera diventa così una metafora visiva della costante ricerca umana di perfezione, ordine, simmetria e controllo.

Yuge Zhou racconta la ricerca costante di perfezione

Yuge Zhou, artista cinoamericana, continua a catturare l’attenzione della scena artistica internazionale grazie alla sua capacità di trasformare gesti quotidiani e spazi urbani in narrazioni visive all’apparenza semplice, ma con un forte connotato simbolico. Il suo linguaggio visivo si muove fra minimalismo ed una profonda riflessione sulla società ed il tempo. Risultano infatti opere molto poetiche, che interconnettono l’uomo con la consapevolezza delle propria gesta, movimenti razionali, e a volte involontari e quindi simbolici.

Trampoline Color Exercise invita lo spettatore a rallentare e ad osservarsi con maggiore consapevolezza. Invita il pubblico ad attuare un “esercizio di auto-analisi”, a riflettere sul confine tra disciplina e libertà delle proprie azioni quotidiane. La composizione ideata in loop, rafforza ancor di più la voglia dell’artista di creare un momento di contemplazione popolare sul proprio essere e sulla sua ricerca costante della perfezione.

Lo scenario del loop: Times Square

Times Square è il luogo di declinazione idealistica perfetta, si configura come un palcoscenico a cielo aperto ma anche come un luogo d’incontro, in cui ogni sguardo diventa pubblico. Ha una forte risonanza ed impatto sul passante. Un’opera del genere, proiettata in un contesto tanto iconico quanto accessibile, assume un significato che va oltre l’estetica: diventa un’esperienza collettiva.

da Times Square Official Website

Nella sua coreografia visiva, Trampoline Color Exercise si inserisce perfettamente nel flusso continuo di volti, storie e vite che attraversano Times Square. L’opera non è pensata per essere “guardata” nel senso tradizionale, quanto piuttosto sommergere la mente per indurre alla riflessione. È proprio questo l’intento profondo di Zhou: intercettare l’occhio distratto del passante e sorprenderlo con un’opera ordinata ma quasi inquietante, estranea alla caoticità del contesto in cui si trova, e far emergere un momento di quiete e contemplazione involontaria. Un crocevia globale dove l’opera, pur nella sua economia espressiva, riesce a parlare “a tutti”, dato che la ricerca di perfezione, accomuna la maggior parte di noi. L’opera diventa cosi specchio dell’anima di chi guarda.