Un’estate XXL al Centro Pecci tra materia e visioni contemporanee

Dalle installazioni monumentali della mostra principale, alla luce intima delle sculture di Davide Stucchi, fino al potente racconto visivo di Gianikian e Ricci Lucchi: per la stagione estiva il Centro Pecci è sopratutto in formato XXL. La mostra Smisurata, inaugurata il 31 maggio e aperta al pubblico sino all’8 settembre, consiste in una selezione di lavori scelti e allestiti dall’architetto Ibrahim Kombarij, in dialogo col team del Centro, accomunati dall’avere dimensioni XXL.

Caterina De Nicola, To Become a Butterfly of the Capitalist Extracting Surplus-value, 2023, ph Giulio Boem

Tra le opere, Città del sole di Marco Bagnoli, Senza titolo (montagna) di Enzo Cucchi, Continuo infinito presente di Remo Salvadori o Postal staff returns to work di Julian Opie. Il percorso include anche lavori giunti in comodato al museo da collezioni private, ma ricevuti attraverso il Museo Novecento di Firenze, come nel caso di un’opera di Mario Merz e Mimmo Paladino. Tra gli arti, anche le ricerche espressive di Luca Bertolo, Lorenzo Bonechi, Caterina De Nicola, Karen Kilimnik, Will Kopf, Lorenza Longhi, Paolo Parisi e Remo Salvadori.

Mario Merz, La spirale appare, 1990

Il progetto è concepito in stretta continuità con l’allestimento permanente Eccentrica, disegnato da Formafantasma, rinnovando l’idea di museo come aperto e inclusivo. I lavori di grande formato abitano la storica ala Italo Gamberini dell’istituzione toscana, ripensandone gli spazi nell’ottica di una fruizione inclusiva. Le creazioni esposte, con le loro forme e colori, con la loro scala e i loro riferimenti, creando un sistema condiviso di suggestioni in un immaginario collettivo presente nella memoria. Prosegue così la missione più attuale del Centro voluta dal direttore Stefano Collicelli Cagol, quella di diventare, anche attraverso la restituzione della collezione, uno spazio collettivo e condiviso di raccolta e di assemblea per le tante comunità che abitano a Prato, per riflettere, guardare, ascoltare, meditare, danzare.