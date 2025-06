Fondazione Mirò compie 50 anni e celebra il grande artista

Cinquant’anni fa, sulle alture di Montjuïc, a Barcellona, nasceva non solo un museo, ma un’idea viva e proiettata verso il futuro, la Fondazione Joan Miró. Oggi, nel 2025, il progetto compie mezzo secolo e continua a vivere tra le pareti bianche dell’edificio che Josep Lluís Sert, complice e amico di Miró, immaginò come un tempio moderno aperto al cielo, alla luce e all’immaginazione.

Non un semplice archivio per conservare opere, ma un laboratorio dell’anima. Un luogo dove l’arte non si contempla soltanto, ma si vive, si scopre, si reinventa, dove il colore è voce, e la forma è libertà. Un luogo per “le persone di domani”, come recita il motto che guida le celebrazioni del 50º anniversario. Ad inaugurare i festeggiamenti l’esposizione La poesia è solo all’inizio, che non è solo un omaggio, ma un viaggio attraverso la storia della Fondazione stessa: dalle sue origini come utopia di un artista alla sua attuale identità di faro internazionale per l’arte contemporanea.

«In 50 anni, siamo passati dall’essere il sogno di un artista all’essere un’istituzione culturale di riferimento, a Barcellona e nel mondo», ha raccontato con orgoglio Marko Daniel, direttore della Fondazione, presentando il ricco programma di celebrazioni che accompagneranno la città e i visitatori lungo i prossimi mesi. Tra gli appuntamenti più attesi di questo anno di celebrazioni, ottobre porterà con sé uno dei momenti più intensi e poetici: l’inaugurazione della mostra Miró e gli Stati Uniti, un’esplorazione profonda del dialogo silenzioso ma potente tra l’artista catalano e la scena artistica americana del Novecento.

Accanto alle opere di Miró, dialogheranno i nomi più iconici dell’arte americana: Louise Bourgeois, Jackson Pollock, Mark Rothko. Un intreccio di linguaggi e sensibilità, di gesti pittorici e tensioni interiori, che illumineranno le affinità e gli scambi nati da quell’incontro tra mondi lontani. «Una volta conclusa qui a Barcellona, la mostra volerà verso la Phillips Collection di Washington, diventando la più importante esposizione su Joan Miró mai organizzata negli Stati Uniti», ha annunciato Ana Ara, direttrice delle attività artistiche della Fondazione, sottolineando la portata internazionale dell’iniziativa.