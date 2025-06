A Londra le aste di Phillips dedicate alle edizioni moderne e contemporanee hanno segnato una settimana di risultati eccezionali, consolidando la posizione della casa d’aste come punto di riferimento nel mercato internazionale dei multipli. L’evento ha visto protagonisti nomi di primo piano come Damien Hirst, Andy Warhol, Banksy e Pablo Picasso con una serie di record mondiali e una partecipazione globale di collezionisti. Le vendite, caratterizzate da una forte domanda e da risultati ben oltre le stime, hanno così confermato la vitalità e la solidità del settore.

Rebecca Tooby-Desmond, Specialista di edizioni, Responsabile vendite e Banditrice durante l’asta dedicata alle opere di Damien Hirst

Courtesy Phillips

Damien Hirst: nuovi record da Phillips

La settimana si è aperta con la prima asta dal vivo interamente dedicata a Damien Hirst che ha totalizzato 487.553 sterline. L’asta ha presentato una selezione trasversale delle serie più iconiche dell’artista, tra cui Cherry Blossom, Spot, Spin e The Virtues, con opere su carta e stampe su diversi supporti. “Siamo entusiasti dei risultati della nostra prima asta dal vivo dedicata a Damien Hirst.

I lotti più importanti rappresentano uno spaccato delle serie più iconiche dell’artista, dalle sue caratteristiche Cherry Blossom, Spot e Spin, ai vivaci motivi a farfalla, con opere uniche su carta e stampe su tutti i supporti. Le vivaci offerte, in sala, al telefono e online da parte di collezionisti provenienti da 25 paesi, sottolineano il fascino intramontabile delle opere di Hirst a livello globale. L’asta ha attirato un mix dinamico di collezionisti esperti e una nuova generazione di acquirenti, riaffermando la continua forza del mercato per l’artista, che sabato festeggerà il suo 60mo compleanno”, ha dichiarato Robert Kennan, Head of Editions Europe.

Tra i risultati di rilievo, The Virtues (H9), battuta a 82.550 sterline, mentre Rejoicing Blossom, dalla serie Paper Blossoms, ha raggiunto le 50.800 sterline. La stampa Altar, from Sanctum, ha stabilito un nuovo record mondiale per l’edizione, venduta a 21.590 sterline, più del doppio della stima iniziale. Anche Be Thoughtful, from Lessons in Love (2018), ha segnato un nuovo massimo, battuta a 10.160 sterline. Altri risultati notevoli includono Mickey (Large) (£38.100), Mickey (Blue Glitter) (Large) (£34.290), Minnie (Pink Glitter) (Large) (£25.400) e Water, from The Elements (H6-9) (£21.590).

Damien Hirst, Rejoicing Blossom, from Paper Blossoms. Courtesy of Phillips Damien Hirst, «Altar, from Sanctum», 2009. Courtesy Phillips

Evening & Day Editions: Successi per Warhol, Banksy e Picasso

La vendita Evening & Day Editions ha raccolto 2.489.327 sterline, portando il totale settimanale a 2.976.880 sterline. Offerti 208 lotti, tra cui opere di Andy Warhol, Pablo Picasso, Banksy, Yayoi Kusama, Julian Opie e Tony Cragg: la percentuale di lotti venduti si è attestata all’88%, mentre il valore complessivo realizzato ha raggiunto il 93% delle stime, stabilendo 15 nuovi record mondiali d’asta.

Le opere di Andy Warhol hanno registrato risultati eccezionali: African Elephant, dalla serie Endangered Species, è stata aggiudicata per 215.900 sterline, triplicando la stima massima, mentre Orangutan ha raggiunto le 184.150 sterline ed entrambe hanno stabilito così nuovi record mondiali per le rispettive edizioni. Banksy ha confermato il suo appeal con Flower Thrower Triptych (Grey), venduto a 127.000 sterline, e Kate Moss: Original Colourway, aggiudicata a oltre 107.000 sterline. Anche Picasso ha ottenuto ottimi risultati: l’acquaforte Minotaure aveugle guidé par Marie-Thérèse, dalla Suite Vollard, è stata venduta a 127.000 sterline. Tra gli altri record si segnalano le opere grafiche di Julian Opie, Yayoi Kusama e la litografia Colombe de la Paix di Picasso (£13.970).

Rebecca Tooby-Desmond, responsabile delle vendite Phillips, ha dichiarato: “Il totale di 2.9 milioni di sterline raggiunto dalle aste di questa settimana è una chiara testimonianza della solidità del mercato delle Editions.” Ha poi aggiunto che “Questi risultati dimostrano l’expertise del nostro team globale e l’entusiasmo dei collezionisti, che hanno partecipato alla vendita da ben 42 Paesi diversi”.