Il rosso Valentino diventa mostra nel cuore di Roma

A pochi passi da Piazza di Spagna, nel cuore della Roma storica, la moda va in mostra. Con l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo PM23, la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti lancia un progetto ambizioso. La prima esposizione, Orizzonti | Rosso, è un inno visivo al colore simbolo della maison: il rosso Valentino, tonalità diventata firma, linguaggio, ideologia visiva.

Photo Whatever Milan

Valentino: un colore, cinque visioni

La mostra si sviluppa come un viaggio attraverso cinque sezioni tematiche, ognuna dedicata a un diverso “orizzonte” cromatico: rosso come emozione, identità, desiderio, memoria, potere. Il percorso fonde moda e arte in un allestimento immersivo, che mette in dialogo circa 50 abiti iconici di Valentino con opere di artisti internazionali come Lucio Fontana, Mark Rothko, Francis Bacon, Jean-Michel Basquiat e Pablo Picasso. Il risultato è una narrazione visiva fluida e potente: ogni stanza diventa un universo espressivo, dove il rosso non è solo un colore ma una dichiarazione d’intenti, una soglia emotiva, una vibrazione sensoriale.

PM23: non solo uno spazio, ma un manifesto

PM23, il nuovo spazio espositivo voluto dalla Fondazione, nasce all’interno di Palazzo Gabrielli-Mignanelli, sede storica della maison. Ristrutturato con grande attenzione, il nuovo spazio unisce rigore museale e spirito contemporaneo: luce naturale, materiali essenziali, volumi fluidi. Un progetto che punta a essere non solo contenitore di mostre, ma luogo attivo di produzione culturale, destinato a ospitare mostre, progetti educational, residenze e incontri. In particolare, con la mostra si inserisce in un progetto più ampio che prevede l’attivazione di percorsi educativi e programmi per giovani creativi, con l’obiettivo di creare un ecosistema culturale accessibile e duraturo.

La mostra è visitabile gratuitamente su invito fino al 10 giugno, poi sarà aperta al pubblico fino a settembre con ingresso a pagamento.

info: piazzamignanelli23.com