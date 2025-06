Jonathan Anderson è il nuovo direttore creativo di Dior

Ancora una nomina nel mondo della moda, e stavolta il nome è quello di Jonathan Anderson. Dopo l’addio di Maria Grazia Chiuri, Dior ha nominato lo stilista nordirlandese direttore creativo unico per tutte le sue linee: uomo, donna e Haute Couture. È la prima volta, dai tempi del fondatore Christian Dior, che una sola figura creativa assume la responsabilità di ogni aspetto stilistico della maison.

Una nuova era per Dior

«Ho seguito la sua carriera con grande interesse da quando è entrato a far parte del gruppo LVMH più di dieci anni fa», ha dichiarato Delphine Arnault, presidente e CEO di Christian Dior Couture. «Sono convinta che porterà una visione creativa e moderna della nostra maison, ispirata alla favolosa storia di Monsieur Dior e ai codici che ha creato». La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’uscita di scena di Maria Grazia Chiuri, che dal 2016 guidava la linea femminile e l’Haute Couture, e rappresenta un passo epocale per la celebre casa di moda di Avenue Montaigne.

Anche Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, ha espresso parole di ammirazione: «Jonathan Anderson è uno dei più grandi talenti creativi della sua generazione. La sua incomparabile firma artistica sarà una risorsa essenziale per scrivere il prossimo capitolo della storia della maison Dior». Anderson, 40 anni, era stato già nominato a capo della linea uomo (Dior Homme) ad aprile, subentrando a Kim Jones. Ora la maison ha deciso di affidargli l’intera direzione artistica, rafforzando una visione creativa coerente e unitaria.

La maison nelle mani di Jonathan Anderson

Anderson è considerato uno dei designer più visionari e influenti della sua generazione. Fondatore del marchio JW Anderson, che continuerà a dirigere, ha anche ricoperto per anni il ruolo di direttore creativo di Loewe, contribuendo a renderlo uno dei brand più innovativi e ammirati del momento. È noto per il suo stile audace, giocoso e spesso surreale, come dimostrano iconiche creazioni come la Puzzle bag – una borsa in pelle composta da pezzi geometrici – e la borsa a forma di pomodoro costoluto.

La maison ha sottolineato come questa decisione rappresenti un’opportunità per rafforzare ulteriormente una visione artistica globale, fedele all’eredità del fondatore ma aperta alla contemporaneità. A sostenerlo saranno i rinomati Atelier Dior, capaci di tradurre in realtà sartoriale anche le idee più ardite. La prima collezione firmata interamente da Anderson sarà presentata il 27 giugno a Parigi, con la sfilata Dior Homme estate 2026. Seguirà a settembre la collezione donna, con cui si potrà scoprire come Anderson rileggerà i codici di Dior attraverso la sua estetica.