Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior

È ufficiale, Maria Grazia Chiuri, la prima donna a guidare il lato creativo in 69 anni di storia del marchio, lascia la direzione creativa di Dior: la stilista romana ha detto addio alla maison dopo nove anni alla guida del brand e a comunicarlo è stata la stessa casa di moda, parte del gruppo LVMH. Solo qualche giorno fa, a Villa Albani Torlonia di Roma, era stata presentata la collezione Crociera 2026. Lo scorso marzo invece, la notizia della riapertura Teatro della Cometa nella capitale: la storica struttura ai piedi del Campidoglio è stata infatti presa in gestione e ristrutturata da una nuova società guidata dalla Chiuri e dalla sua famiglia.

“Dopo nove anni, lascio Dior, felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità. Vorrei ringraziare Monsieur Arnault per la fiducia accordatami e Delphine per il suo supporto. Sono particolarmente grata per il lavoro svolto dai miei team e dagli atelier. Il loro talento e la loro competenza mi hanno permesso di realizzare la mia visione di una moda femminile impegnata, in stretto dialogo con diverse generazioni di artiste. Insieme, abbiamo scritto un capitolo straordinario e di grande impatto, di cui sono immensamente orgogliosa”, ha dichiarato Maria Grazia Chiuri.

Non è ancora certo chi prenderà le redini della maison, sebbene da mesi si rincorra la voce possibile che sarà Jonathan Anderson, direttore creativo della linea maschile e precedentemente direttore creativo di Loewe. Chiuri, invece, potrebbe entrare da Fendi, alla guida delle collezioni donna e haute couture dopo l’uscita di Kim Jones.