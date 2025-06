Il 18 giugno 2025, Julien’s Auctions organizzerà a Beverly Hills un’asta eccezionale interamente dedicata a David Lynch. L’iniziativa, intitolata The David Lynch Collection e realizzata con Turner Classic Movies, metterà in vendita oltre 450 oggetti provenienti direttamente dalla casa del regista scomparso il 16 gennaio 2025 all’età di 79 anni. Si tratta di una selezione ampia e sfaccettata di cimeli personali e di scena che ripercorrono la sua carriera e rivelano l’universo artistico e quotidiano del celebre regista.

La sedia del regista personalizzata

Alcuni lotti eccezionali

Il catalogo offre uno sguardo immersivo nel mondo privato e professionale di Lynch, attraverso una raccolta di oggetti che include elementi domestici, memorabilia cinematografici, strumenti musicali e materiali d’arte. Tra i pezzi più rappresentativi, spiccano la sua sedia da regista in pelle rossa con il nome inciso – già valutata fino a 15.000 dollari – e la macchina per espresso La Marzocco GS/3, stimata tra i 2.000 e i 3.000 dollari ed emblema della passione del regista per il caffè (il quale ha addirittura creato una miscela personale: la David Lynch Signature Cup). Completano la sezione tre mini-macinacaffè Mazzer, tazze con il celebre motto «Damn good coffee… and hot!!» e un tavolino artigianale realizzato da Lynch stesso.

Tra gli oggetti riguardanti l’universo filmico di Lynch ci sono alcune sceneggiature originali, tra cui il pilot di Twin Peaks con il titolo Northwest Passage barrato a penna, quattro menù di scena del Winkie’s Diner da Mulholland Drive e persino una copia personale in pellicola 35mm del film Inland Empire. Una versione analoga in 35mm del suo esordio, Eraserhead, è stimata tra i 500 e i 700 dollari. Altri oggetti iconici del set come il tappeto a zig-zag bianco e nero e la tenda rossa stile Black Lodge sono anch’essi inclusi, stimati fino a 2.000 dollari.

I menù di scena da Mulholland Drive La Marzocco GS/3 Home Espresso Machine

Gli oggetti della vita quotidiana di David Lynch

Oltre al cinema, la collezione rivela poi le altre grandi passioni del regista. La musica è presente con una chitarra a cinque manici modello steel console progettata da Danny Ferrington, datata 2012, valutata tra i 2.000 e i 3.000 dollari, e un microfono Blue Telefunken U47 dal design vintage. Non mancano poi vinili della colonna sonora di Blue Velvet (400-600 dollari), amplificatori, apparecchiature audio e strumenti di registrazione provenienti dal suo studio.

L’interesse per l’arte emerge in una rayograph di Man Ray (Two Hands), un collage fotografico di Dean Stockwell, un disegno naïf di James Havard (Animal Spirits) e una stampa della serie Alice in Wonderland firmata Salvador Dalí. L’arredamento include un divano vintage Boomerang in ciniglia marrone chiaro, identico a quello visto in Strade Perdute, e un set di mobili da lui restaurati.

Inoltre, tra gli altri lotti si trovano poster, bozzetti, piatti in porcellana, obiettivi fotografici, dischi, locandine, utensili di falegnameria e strumenti da lavoro organizzati in cassettiere provenienti dallo studio del regista. A completare il ritratto della sua quotidianità, un set di mazze da golf con sacca in pelle.

David Lynch con il microfono Blue Telefunken U47 Chitarra a cinque manici modello steel console progettata da Danny Ferrington

Un tributo alla visione del regista

“The David Lynch Collection” rappresenta la prima asta sul mercato interamente dedicata al regista e costituisce un raro accesso al suo immaginario creativo. L’iniziativa apre la maratona Hollywood Legends promossa da Julien’s Auctions. Come ha dichiarato Catherine Williamson, direttrice generale del dipartimento intrattenimento di Julien’s Auctions “Questi oggetti storici e preziosi riflettono la visione artistica unica di David Lynch, così come le sue passioni e attività, dalla sedia da regista alla macchina per l’espresso, dalla chitarra alle collezioni di dischi, fino all’arredamento in stile Twin Peaks, provengono direttamente dalla casa dell’artista visionario, i cui film enigmatici hanno suscitato i nostri sogni surreali più fantasiosi e collettivi”