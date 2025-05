Londra, il Victoria&Albert apre al pubblico il suo immenso deposito

Con un’apertura prevista per il 31 maggio 2025 il Victoria&Albert East Storehouse rappresenta il primo passo del progetto V&A East, sviluppato sotto la guida del Victoria and Albert Museum e firmato dallo studio di architetti di fama internazionale Diller Scofidio + Renfro. L’iniziativa si inserisce nell’ambizioso programma East Bank, il nuovo polo culturale nato all’interno del Queen Elizabeth Olympic Park e, all’imponente iniziativa culturale, si aggiungerà nella primavera 2026, anche il V&A East Museum realizzato dallo studio dublinese O’Donnell + Tuomey.

Il Victoria&Albert East Storehouse si trova nell’ex centro di trasmissione realizzato per le Olimpiadi di Londra del 2012 e ospita una vastissima raccolta: 250.000 oggetti, 350.000 libri e 1.000 archivi provenienti dal Victoria and Albert Museum in un intreccio narrativo di architettura, design, moda, scultura e teatro, un tempo custoditi nel deposito di Blythe House, nella parte ovest di Londra. L’edificio, di 16.000 metri quadrati su quattro piani, ha un aspetto sobrio e moderno: una struttura compatta e minimalista che al suo interno si apre con un grande spazio centrale. Intorno a questo vuoto scenografico si sviluppano percorsi, scaffalature e ambienti dove i manufatti vengono custoditi e raccontati al pubblico.

Il risultato è un’ibridazione fra spazio espositivo, archivio e deposito, rendendo così l’esperienza del visitatore non quella di passivo fruitore ma attivo e libero protagonista di un’arte che troppo spessa resta nascosta.

Victoria&Albert, il Premio speciale della Biennale di Venezia

In occasione dell’apertura, la Biennale di Venezia e il Victoria and Albert Museum presentano il progetto speciale On Storage, ospitato nel Padiglione delle Arti Applicate della Biennale Architettura 2025. Curata da Brendan Cormier, Chief Curator del V&A East, in collaborazione con lo studio Diller Scofidio + Renfro, la mostra offre uno sguardo inedito sul nuovo Storehouse attraverso fotografie, modelli architettonici, schizzi e un suggestivo film a sei schermi diretto da DS+R, intitolato Boxed: The Mild Boredom of Order, esplora il tema dell’architettura dello stoccaggio seguendo il viaggio di un oggetto comune – uno spazzolino da denti – dal vasto spazio di un magazzino fino all’interno compatto di un trolley da viaggio.

All photo: DS+R, V&A East Storehouse, © Hufton+Crow