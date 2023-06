Apre il 1 luglio al pubblico il Young V&A, l’ex V&A Museum of Childhood, una filiale del Victoria and Albert Museum dedicato ai più piccoli.

Dopo una trasformazione di tre anni, il Young V&A metterà in mostra il potere di trasformazione della creatività, mostrando storie straordinarie sull’ingegno dei bambini insieme a 2.000 opere della collezione di arte, design e performance del V&A e puntando a un’unica missione: ispirare la prossima generazione.

Progettato in collaborazione con i bambini, il museo è stato modellato attorno ai loro interessi per incoraggiare l’apprendimento giocoso, promuovere l’agire creativo e stimolare l’immaginazione. Basate sulle ultime ricerche sullo sviluppo dei primi anni, tre gallerie, Play, Imagine e Design, aiuteranno i bambini a sviluppare le capacità e la fiducia creativa di cui hanno bisogno per prosperare nel nostro mondo in rapida evoluzione.

Con spazi curati realizzati per bambini piccoli e adolescenti, mostre per famiglie e un programma di eventi gratuiti, le gallerie di Young V&A sono tutte piene di attività pratiche e interattive. I punti salienti includono paesaggi sensoriali colorati e tattili per neonati e bambini piccoli, spazi di performance e narrazione per i primi lettori e scrittori, uno studio di design aperto dove i bambini possono imparare dai designer più importanti, oltre a display contemporanei di attualità e uno spazio di progettazione di giochi per adolescenti.

I nuovi progetti includono: