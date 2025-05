Apre nello spazio espositivo di Inside Art a Roma, in viale Bruno Buozzi 102, la mostra di Emanuele Antonelli, artista romano classe 1990, dal titolo Dream Print Series – Fairy Tales, esito di un linguaggio visivo fatto di oro, bronzo, gesso, cristallo e platino provenienti dall’universo familiare e personale che nella figurazione da lui realizzata diventa memoria e memoriale del suo vissuto.

La ricerca si dissolve in un orizzonte brumoso, animando cromie composto da diverse tonalità e pennellate a volte liquide altre materiche, in un gesto pittorico che è sempre espediente di riflessione, tra influenze orientali, ricordi d’infanzia e intime fascinazioni oniriche.

Le opere inattese di Emanuele Antonelli rendono visibile qualsiasi cosa, mettendoci nella condizione di percepire, essere pronti, predisposti all’ascolto. Sono di diverse dimensioni le tele pittoriche in mostra, poste in dialogo con le altre opere della collezione – dal moderno ‘900 sino al contemporaneo più pulsante – fra quadri, installazioni e sculture permanenti che accompagnano il visitatore nel luminoso salone in cui i lavori sono accolti.

La superficie pittorica astrae e sconfina al di fuori, in una ricerca artistica che è frutto di una materialità rarefatta, proveniente da un tempo remoto o forse non ancora avvenuto, evocando dimensioni magiche, fiabesche, eppure concretamente presenti, un’atmosfera alleggerita e che evoca tranquillità. L’impressione d’insieme è quella di una realtà osservata da lontano, un gioco di scansioni cromatiche scaturite da una sintesi armonica perfetta, che ci ricorda che l’arte ancora prima di vedere, è anche e soprattutto ascoltare.

Preludio a un mondo senza tempo, i racconti e le visioni favolistiche di Emanuele Antonelli sono visitabili negli spazi di Inside Art, dove le opere dell’artista romano sono esposte il 22 e 23 maggio 2025. Nella serata del 22 maggio il vernissage della mostra, dalle 17.30 alle 20.30, che presenta ai visitatori i lavori di un giovane artista sullo sfondo di un suggestivo affaccio sulla Capitale. La mostra è visitabile su appuntamento anche il 23 maggio, dalle 11.00 alle 16.00.