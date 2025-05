Il barocco Boille al CIAC di Foligno

Con una pittura definita “barocca”, persino da lui stesso, la figura di Luigi Boille, è in mostra al CIAC – Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno fino al 29 giugno con una mostra curata da Italo Tomassoni. Un’ampia ricostruzione del variegato percorso artistico di Boille, il cui titolo definisce subito la sua cifra stilistica: Luigi Boille: Le Baroque.

Eclosion, 1966

L’esposizione, in collaborazione con l’Archivio Boille di Roma e con la Ronchini Gallery di Londra, comprende una selezione di trentaquattro grandi opere che documentano l’attività dell’artista dagli anni ’50 ai ’70, alcuni lavori degli anni ’80 e dieci opere su carta anni ‘50/’70.

Nella trama critica che attraversa il corpus delle opere e che delinea la vicenda di un linguaggio che ha segnato una parte cospicua di storia dell’arte degli anni ‘60, confluiscono: il periodo “barocco” di Fontana risalente agli anni Trenta; le teorizzazioni di Michel Tapié sulla “Morphologie Autre”e sul “Baroque Ensembliste”del ‘63; l’attività dell’International Centre of Contemporary Art (ICAR) di Torino; e un saggio storico del curatore pubblicato a Roma nel 1962 con le Edizioni dell’Ateneo dal titolo: “Per una ipotesi Barocca”.

Untitled, 1960 Signe-surface verts, 1959

Luigi Boille

Luigi Boille (1926-2015) consegue la laurea in architettura nel 1950. Dal 1953 è attivo come pittore tra Parigi e Roma. Esordisce con un linguaggio vicino alle formulazioni europee dell’Informale, e si evolve rapidamente su immagini particolarissime che colpiscono a Parigi l’attenzione di Pierre Restany e, soprattutto, di Michel Tapiè che lo coinvolge nelle più importanti mostre della sua “Morphologie Autre” in Francia, Usa, Italia e Giappone (con il Gruppo Gutai di Sozo Shimamoto). Le sue opere sono conservate in collezioni private e in alcuni dei musei nazionali e internazionali più prestigiosi: PArCO Pordenone, GAM Torino, GNAM Roma, MUSEE de la VILLE Parigi, HISHORN MUSEUM Washington, PALAZZO BRASCHI Roma, MUSEO del NOVECENTO Firenze.

Luigi Boille: Le Baroque

a cura di Italo Tomassoni

fino al 29 giugno 2025

CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea)

Via del Campanile 13, Foligno

www.ciacfoligno.it