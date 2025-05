Esplora il rapporto tra l’arte classica e la fotografia la nuova mostra di Marco Delogu, che espone i suoi lavori in un percorso pensato appositamente per gli spazi della galleria Paolo Antonacci di Roma. In corso dal 23 maggio al 13 giugno 2025, la personale dell’artista romano si intitola ART and HORSES ed è pronta a restituire una dimensione atemporale attraverso immagini che racchiudono esempi di ritrattistica romana fino alla grande pittura di Antonello da Messina e George Stubb.

In mostra una serie dedicata ai cavalli

Protagonisti della prospettiva senza tempo tipica della classicità sono i cavalli, a cui Marco Delogu ha dedicato una serie di lavori. Il percorso espositivo si apre con due grandi fotografie di destrieri in dimensione 1:1 realizzate in uno studio a luce naturale costruito nell’ippodromo delle Capannelle, un ambiente che ricreava la tipica luce diffusa del nord, dove Marco Delogu ha fotografato cavalli purosangue liberi su fondo bianco in una logica di totale sospensione, sottrazione e asciuttezza.

In mostra anche altre due serie di immagini di cavalli, le fotografie delle Teste romane delle Sale degli Imperatori e dei Filosofi dei Musei Capitolini oltre alla nuova serie dedicata al rapporto con i capolavori di Antonello da Messina attualmente esposta a Palazzo Bellomo a Ortigia. Per la prima volta le fotografie delle Teste romane saranno presentate stampate su ceramica in un lavoro realizzato dalla prestigiosa bottega Gatti di Faenza.

Chi è Marco Delogu

Classe 1960, Marco Delogu è un fotografo italiano. Le sue fotografie si trovano nelle collezioni di grandi musei internazionali come la National Portrait Gallery a Londra, l’IRCAM Georges Pompidou e la Maison Européenne de la Photographie a Parigi, il MACRO a Roma, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni a Pistoia e in molte prestigiose collezioni e fondazioni pubbliche e private. Ha pubblicato 22 libri monografici con editori come Einaudi, Bruno Mondadori, Koenig Books, Quodlibet, Marsilio e Punctum, casa editrice da lui fondata nel 2003.

info: paoloantonacci.com