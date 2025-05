Il 27 maggio 2025 Dior presenterà la collezione Cruise 2026 in una location d’eccezione. La maison francese ha scelto Villa Albani Torlonia, uno dei luoghi più affascinanti e inaccessibili della Capitale, per ospitare una sfilata che promette di fondere arte, storia e alta moda. La direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, legata profondamente alla città, guiderà l’evento in uno scenario carico di significati culturali e simbolici.

Una sfilata storica nella dimora del neoclassicismo

Dior ha ufficializzato che la sfilata Cruise 2026 si svolgerà per la prima volta a Villa Albani Torlonia, un complesso monumentale del XVIII secolo noto per la sua straordinaria collezione di antichità greche e romane, i celebri Marmi Torlonia. Situata sui terreni del Pincio, l’area fu modellata a terrazze e vigneti già in epoca antica. L’edificio venne progettato dall’architetto Carlo Marchionni su incarico del cardinale Alessandro Albani – uno dei principali mecenati del Neoclassicismo – che vi ospitò intellettuali, artisti e letterati del suo tempo.

L’apertura della Villa, normalmente visitabile solo su appuntamento, rappresenta un evento straordinario. È la prima volta che la Fondazione Torlonia accoglie un’iniziativa di moda proseguendo nel percorso di collaborazione con istituzioni pubbliche e private volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Villa Albani Torlonia © Fondazione Torlonia, Ph. Massimo Listri

Maria Grazia Chiuri celebra Roma e il suo legame con Dior

Maria Grazia Chiuri ha scelto di riportare la moda nella sua città natale: dopo aver organizzato precedenti sfilate a Lecce, terra d’origine dei suoi genitori, in Messico e in Scozia, la designer ha deciso di ambientare la collezione Cruise 2026 nella Capitale. Roma non rappresenta solo il luogo in cui è cresciuta, ma anche un punto di riferimento emotivo e creativo nel suo percorso personale e professionale.

Tra i simboli del suo legame con la città, spicca il Teatro della Cometa, storica sala romana inaugurata nel 1958 e chiusa durante la pandemia, attualmente in fase di restauro grazie al contributo della stessa stilista. «Voglio ristrutturare questo piccolo teatro», ha affermato Chiuri, «perché rappresenta una parte importante della storia di Roma, e spero che sarà pronto il prossimo anno».

Maria Grazia Chiuri. Courtesy of Christian Dior

Un omaggio ai legami tra Dior e l’Italia

L’evento si configura come un tributo alla profonda connessione culturale tra l’Italia e la maison francese, un rapporto che affonda le radici nella storia stessa del marchio. «Questa straordinaria villa, scrigno segreto di meraviglie dell’antica Roma, aprirà eccezionalmente – e per la prima volta – i suoi cancelli per ospitare la sfilata cruise Dior 2026. L’eleganza delle silhouette immaginate da Maria Grazia Chiuri brillerà in questa straordinaria culla del neoclassicismo. Un omaggio simbolico ai forti legami culturali, incessantemente reinventati, che uniscono l’Italia e la maison fin dalla sua fondazione», ha dichiarato Dior in una nota.

Nel 2019, Chiuri aveva già scelto il Belpaese come cornice per una delle sue sfilate più celebri: Lecce aveva fatto da sfondo a un evento spettacolare trasmesso a livello globale, con giochi di luci e performance ispirate alle tradizioni popolari salentine, raggiungendo un pubblico di oltre 20 milioni di spettatori.