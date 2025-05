Villa Medici annuncia i nuovi 16 borsisti per il 2025-2026

Sedici artisti e ricercatori saranno ospiti dell’Accademia di Francia a Roma per l’anno 2025-2026. La prestigiosa istituzione culturale ha concluso il bando annuale selezionando i profili più meritevoli tra centinaia di candidature. Il gruppo, composto da rappresentanti di otto nazionalità e attivi in differenti ambiti creativi, lavorerà a Villa Medici per dodici mesi.

Un nuovo ciclo di residenza artistica: ecco i 16 vincitori

La selezione per il bando annuale dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici si è conclusa con la scelta di 16 borsisti che parteciperanno al programma 2025-2026. A fronte di 752 candidature presentate (per un totale di 797 candidati, tra cui 404 donne, 373 uomini, 20 persone non binarie, 37 coppie e 4 trio), la giuria ha identificato una nuova classe di artisti e studiosi che inizierà la residenza a partire da settembre. L’età media dei borsisti è di 39 anni e, tra loro, si contano dieci donne e sei uomini.

I selezionati coprono otto discipline artistiche differenti e rappresentano un panorama culturale internazionale, con partecipanti provenienti da otto Paesi. I borsisti riceveranno un sostegno economico sotto forma di borsa di studio, oltre a un alloggio e uno studio presso la sede storica sul Monte Pincio.

I nomi dei vincitori per la residenza 2025-2026 sono: Alia Bengana (Architettura), Arianna Brunori (Storia dell’arte/Teoria dell’arte), Diaty Diallo, Marin Fouqué, Elitza Gueorguieva, Hugo Lindenberg (Letteratura), Giulia Lorusso, Farnaz Modarresifar (Composizione musicale), Paul Maheke, Marie-Claire Messouma Manlanbien, Enrique Ramirez, Thu Van Tran (Arti visive), Randa Maroufi, Ben Russell (Fotografia/Film), Baptiste Pinteaux (Storia dell’arte), Camille Lévy Sarfati (Curatela)

La giuria e il processo di selezione

A guidare la giuria è stato Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, affiancato da Delphine Fournier, rappresentante del Ministero della Cultura francese. A questi si sono uniti sei esperti: Eva Barois de Caevel (curatrice, Centre Pompidou), Hicham Berrada (artista plastico), Frédéric Cousinié (professore universitario), Hélène Giannecchini (scrittrice e curatrice), Clara Iannotta (compositrice) e Stéphane Malfettes (direttore di Les Subsistances).

Per analizzare le numerose candidature la giuria si è avvalsa poi del supporto di diciannove esperti provenienti sia dall’amministrazione pubblica sia da un’associazione selezionata. Il processo si è articolato in due fasi: una prima valutazione delle domande e una successiva fase di colloqui con i candidati finalisti.

Un anno tra arte, eventi e sperimentazione nella cornice di Villa Medici

La residenza annuale offrirà ai partecipanti non solo un’occasione di creazione individuale, ma anche l’opportunità di interagire con gli altri residenti ospitati a breve termine. Ogni anno, infatti, Villa Medici accoglie circa 70 tra artisti, autori e ricercatori.

Durante l’anno accademico, i borsisti prenderanno parte a un ampio programma di eventi aperti al pubblico. Tra gli appuntamenti principali figura la Notte Bianca, in programma giovedì 27 novembre 2025, che vedrà i giardini e gli spazi della Villa animarsi con installazioni, performance e opere visive. A ciò si aggiungeranno letture, concerti, spettacoli, conferenze e altri momenti condivisi con artisti ospiti, fino all’evento conclusivo di fine residenza che rappresenterà il culmine del percorso di ricerca svolto durante l’anno.

Villa Medici: patrimonio, storia e missione culturale

Fondata nel 1666 per volontà di Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma è ospitata dal 1803 nella cinquecentesca Villa Medici, circondata da un parco monumentale di sette ettari affacciato sul centro di Roma. L’istituzione, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese, ha tre principali missioni: accogliere in residenza artisti e studiosi di alto livello, offrire una programmazione culturale multidisciplinare aperta al grande pubblico e preservare il proprio patrimonio architettonico e paesaggistico.

Diretta attualmente da Sam Stourdzé, l’Accademia si conferma centro di riferimento per l’arte e la creatività, promuovendo ogni anno un concorso internazionale riservato ad artisti e ricercatori affermati, purché francofoni, attivi in qualsiasi ambito della creazione artistica, della teoria dell’arte, del restauro e dell’artigianato. Il bando per la selezione dei borsisti viene pubblicato annualmente sul sito ufficiale di Villa Medici.