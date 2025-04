Sotheby’s punta su Basquiat all’asta di New York

Se la scommessa di Christie’s per la stagione primaverile delle aste newyorkesi è su Warhol, Sotheby’s punta su Basquiat. Un’opera rara del writer americano è infatti presente nel catalogo della Now and Contemporary Evening Auction, che si svolgerà a New York il 15 maggio 2025. Con l’esemplare di Basquiat, stimato tra i 10 e i 15 milioni di dollari, la casa d’aste spera in un colpo grosso in grado di dare un impulso all’incertezza del mercato.

Il Basquiat all’asta da Sotheby’s

Jean-Michel Basquiat realizzava la sua Untitled nel 1981. Realizzata quando Basquiat era ventenne, l’opera risale a una fase di transizione per l’artista, che a quel tempo compiva il proprio salto diventando un autore riconosciuto. L’opera è poi rimasta nella stessa collezione privata dal 1989 e non è stata più vista per più di trent’anni. E se la scalata ai vertici dell’art system cominciava proprio in questo frangente, la parabola dell’artista si concludeva solo sette anni dopo con la morte prematura nel 1988. Ma la sua età dell’oro, pure in una carriera breve, risale al periodo tra il 1981 e 1983, fase in cui sono stati realizzati molti dei suoi migliori risultati in asta, tra cui quello di 110,5 milioni di dollari conquistato nel 2017 sempre da Sotheby’s.

Jean Michel Basquiat, Untitled, 1981

Untitled rappresenta una figura artigliata e leggendaria a cui l’artista intende legare la propria immagine. Ricordando da un lato le raffigurazioni azteche di Quetzalcoatl, il dio serpente piumato della creazione e della conoscenza, dall’altro la Creazione di Adamo di Michelangelo, l’opera racconta l’origine dell’umanità attraverso un caleidoscopio di colori.