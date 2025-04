In tempi incerti, Christie’s scommette su Warhol

Le vendite delle case d’asta sono diminuite del 20% dal 2023 al 2024. Lo riporta Art Market, l’ultimo rapporto di UBS e Art Basel sul mercato dell’arte. Nonostante i tempi duri, aggravati ancora di più dalle forze macroeconomiche scatenate dall’amministrazione Trump, Christie’s vuole riprendersi. E per farlo scommette su Warhol. Sarà in vendita nell’asta serale di arte del XX secolo al Rockefeller Center di New York il 12 maggio Big Electric Chair (1967-68), una tela in acrilico e serigrafia rosa con una stima su richiesta di circa 30 milioni di dollari. Con questo esemplare di prim’ordine nella proposta per l’asta primaverile, la casa d’aste spera di suscitare interesse nei grandi collezionisti.

Il dipinto di Warhol all’asta da Christie’s

Largo quasi due metri, Big Electric Chair proviene dalla collezione dei mecenati belgi Roger Matthys (1920-2016) e Hilda Colle (1919-2004), «tra le personalità più influenti del mondo dell’arte contemporanea belga», come spiega Peter van der Graaf, specialista internazionale di arte del dopoguerra e contemporanea da Christie’s. La coppia cominciò a collezionare negli anni ’50 e tra le opere raccolte negli anni sono presenti esemplari realizzati da Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, Bruce Nauman, Claes Oldenburg, James Rosenquist e altri.

Courtesy Christie’s

La tela di Warhol che andrà all’asta il 12 maggio fa parte di una serie. Il maestro della Pop Art ne ha realizzate 14 in tutto, ma l’esemplare della collezione Matthys-Colle è l’unico della serie a presentare una sedia elettrica dipinta in nero su uno sfondo monocromo. Se raggiungerà la stima o almeno vi si avvicinerà, l’opera stabilirà un nuovo record sul mercato secondario per la serie superando un’altra Big Electric Chair (1967-68). Realizzata su uno sfondo tricromatico blu, verde e rosa, l’opera è stata venduta per 20,4 milioni di dollari (con commissioni incluse) a un’asta di Sotheby’s a New York nel 2014, a fronte di una stima tra i 18 e i 25 milioni di dollari.