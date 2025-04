Parte la VI edizione di 6ARTISTA, il programma di residenze ideato da Marcello Smarrelli per la Fondazione Pastificio Cerere, realizzato quest’anno in collaborazione con RUFA – Rome University of Fine Arts, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Il progetto offre a sei artisti emergenti under 35 l’opportunità di sviluppare la propria ricerca nel corso di una residenza di tre mesi presso gli spazi del Pastificio Cerere, nel cuore del quartiere San Lorenzo a Roma. Gli artisti selezionati per questa edizione sono: Vanshika Agrawal, Emma Brunelli, Micol Gelsi, Davide Miceli, Giulia Romolo e Nadia Vallino.

La selezione è stata curata da una giuria composta da Claudia Cavalieri (direttrice della Fondazione Pastificio Cerere), Niccolò Fano (direttore della galleria Matèria), Silvia Giambrone (artista), Davide Lunerti (curatore),Pietro Ruffo (artista), Marcello Smarrelli (direttore artistico della Fondazione Pastificio Cerere).

La call è stata indirizzata a studenti e diplomati RUFA (entro il 2019), con età non superiore ai 35 anni, residenti in Italia o all’estero ma in possesso di cittadinanza italiana. Il programma prevede che, nell’arco di dodici mesi, due artisti per volta condividano un atelier per un periodo di tre mesi presso lo storico palazzo. Al termine della residenza, prevista per febbraio 2026, le opere realizzate saranno presentate in una mostra collettiva a cura di Davide Lunerti e Marcello Smarrelli ospitata nei nuovi spazi della Fondazione.

Durante la residenza, la Fondazione RUFA promuoverà un programma ricco di attività formative, incontri, studio-visit e confronti con professionisti del settore: critici, curatori, giornalisti e rappresentanti di istituzioni culturali.