Banksy ad Assisi per un messaggio di pace e speranza

Un messaggio di pace, nella città della pace per eccellenza. Per la prima volta dal comune umbro, l’arte provocatoria e rivoluzionaria di Banksy, lancia al mondo un appello di speranza e lo fa non a caso nella patria che ha accolto i natali di San Francesco.

Aperta al pubblico sino al 2 novembre 2025, l’esposizione ospitata in uno dei monumenti simbolo della città, la Rocca Maggiore, è promossa dal Comune di Assisi, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani con il patrocinio della Regione Umbria. Il titolo, già di per sé molto esplicativo, è Peace on Earth e prende spunto dal graffito della Grotta del Latte di Betlemme, luogo visitato dall’artista e che ha profondamente colpito il suo immaginario, fra pezzi di guerra che non si risolvono e pezzi di pace dispersi da troppo tempo.

La chiave di lettura dell’itinerario espositivo si trova su uno dei muri di separazione dei territori palestinesi da Israele. Si tratta di Armoured peace dove ed è la versione crudamente reinterpretata di uno dei simboli di pace più antichi e riconoscibili, la colomba: indossa un giubbotto antiproiettile, nel becco un rametto d’ulivo e un mirino puntato sul cuore. L’opera è stata creata nel 2005, anno in cui, dopo una lunga guerra, Israele si è ritirato dalla Striscia di Gaza, consegnando l’intero territorio all’Autorità Nazionale Palestinese. «Una colomba che lotta per la pace, portando il ramo d’ulivo non solo tra luoghi di quiete ma anche nei contesti di guerra, affinché il messaggio dell’arte si trasformi in una regola d’ingaggio verso il dialogo» hanno spiegato Antonelli e Marziani.

La colomba, tra le specie più diffuse in Palestina, l’uccello tra i più menzionati nella Bibbia. La colomba della Pasqua, la stessa colomba della Genesi che tornò da Noè con la notizia di un approdo alla terra ferma. La colomba del Cantico dei Cantici, della bellezza, della gioia, della purezza. E che ora, denudata dalla sua sacralità iconografica, appare così vera, dissacrante, potente. La discussione teologica però, in questa mostra, non è nemmeno presa in considerazione. È qualcosa di più grande, che va oltre ogni storia fra uomini. L’arte diventa umanesimo, diventa carne, diventa un amore non stereotipato e mostrato nei suoi intimi e pure disturbanti anfratti e – come specificato dai curatori – «torna ad essere un valore collettivo e significativo».

Armoured Peace Dove

Banksy, Peace on Earth, «un evento di grande valore culturale e sociale»

La mostra è divisa in sezioni e pone il pubblico di fronte opere originali, create nel suo studio tra il 1998 e il 2010. Così, nelle Sale della Rocca, sarà possibile trovare serigrafie firmate e numerate, l’intera produzione di copertine originali di dischi realizzate per i Blur, Hombre records e Wall of Sound, la videografia, poster, libri, t-shirt, fotografie originali, così come lavori di artisti che lo hanno affiancato nel suo percorso.

I curatori hanno attinto specialmente alla prima fase della produzione artistica di Banksy che si occupa molto di pace, con opere dissacranti e di notevole impatto emotivo. Tra queste alcune immagini iconiche e di grande valore, come Flower Thrower e Girl with Balloon. Simbolo oramai riconoscibile a livello mondiale, la fragilità del palloncino, sospeso in un eterno momento prima dell’inevitabile scoppio, riflette la precarietà di una vita che spesso non è come vogliamo.

Sale End Today, 2006 Love is in the air, 2003

«Un messaggio moderno di pace, che Banksy porta nel mondo e che Assisi incarna e rilancia utilizzando

tutti i linguaggi possibili. Un evento di grande valore culturale e sociale, che propone la nostra città come luogo in cui è possibile vivere esperienze uniche» ha spiegato Fabrizio Leggio, assessore a turismo e marketing territoriale di Assisi. L’intero progetto espositivo è esito di una ricerca indipendente che prevede un programma di conferenze, incontri, laboratori con autori, artisti, storici e personalità in grado di fornire interpretazioni originali della sua espressione creativa.

Girl with Baloon, 2005 VIRGIN MARY (Toxic Mary), 2003

Dal 16 Aprile 2025 al 02 Novembre 2025

Via della Rocca, Assisi (Perugia)

Info:

www.assisiseraficabellezza.it | www.visit-assisi.it