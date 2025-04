Carol Rama: Geniale Sregolatezza in Mostra a Torino

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Carol Rama (17 aprile 1918 – 24 settembre 2015) e, in occasione di questa ricorrenza, una vasta retrospettiva le rende omaggio nella sua città natale alla Fondazione Accorsi-Ometto di Torino. Dal 15 aprile al 14 settembre 2025, la mostra “CAROL RAMA Geniale sregolatezza” curata da Francesco Poli e Luca Motto, con oltre 100 opere esposte che ne documentano la ricerca dagli anni ‘30 ai primi anni Duemila, celebra l’artista torinese che è stata in grado di percorrere i diversi movimenti artistici del Secondo Novecento come l’Arte Povera e l’Informale e la cui fama internazionale è stata riconosciuta con il Leone d’oro alla carriera nel 2003.

Protagonista del 2025, la figura visionaria e radicale dell’arte italiana del Novecento di Carol Rama continua a far parte di numerosi programmi espositivi come la mostra a Villa delle Rose di Bologna, promossa dal museo MAMBO in occasione di Arte Fiera e, in programma, un’esposizione negli Stati Uniti all’Aspen Art Museum in Colorado.

Senza titolo, 1950 Senza titolo, 1952

La mostra e il percorso espositivo

Articolata in otto sezioni, la mostra si apre con una serie di acquerelli della fine degli anni Trenta. In questi l’artista riversa le fantasie e le inquietudini della sua adolescenza e sono caratterizzati dalla libertà espressiva del segno grafico e da un’esplicita carica erotica in cui personaggi e oggetti tratti dal suo vissuto si caricano di allusività. A questi si affianca la parallela produzione espressionista degli anni Quaranta: volti, figure e paesaggi in opere composte da una densa materia pittorica.

Nella sezione successiva si approda alle ricerche dell’inizio degli anni Cinquanta. Qui l’artista è in linea con i nuovi linguaggi pittorici del dopoguerra avvicinandosi all’astrattismo di matrice concreta per poi avvicinarsi all’Informale verso alla fine del decennio. È qui che sono esposti una serie di dipinti denotati da una spessa materia pittorica dove emerge una prepotente carica cromatica e segnica.

Presente anche la serie dei Bricolages prodotta dalla metà degli anni Sessanta in cui l’approccio pittorico a macchia di derivazione informale è integrato con il collage di oggetti di recupero, carichi di vissuto come i noti occhi di bambola. I lavori della fine degli anni Sessanta poi rimandano alla condizione umana in piena Guerra Fredda attraverso l’inserzione di oggetti che alludono a figure con gli arti protesi e ad ombre atomiche.

Nella sezione successiva, sarà possibile osservare la produzione degli anni Settanta e la serie delle così dette “Gomme” con cui Carol Rama propone quadri di impronta completamente rinnovata con superfici monocrome bianche o nere in cui dispone porzioni di camere d’aria. Negli anni Ottanta e Novanta ritorna poi alla figurazione dalla tecnica complessa e raffinata. Infine, la mostra si conclude con la produzione più recente tra gli anni Novanta e i primi Duemila animata da figure umane, volti, animali e parti anatomiche.

Natalya Hauteriett, 1939 Senza titolo, 1966

Il progetto fotografico INSIDE CAROL RAMA

Grazie al progetto fotografico INSIDE CAROL RAMA realizzato dall’artista Bepi Ghiotti tra il 2012 e il 2014 – e confluito nell’omonimo volume pubblicato nel 2015 – il pubblico avrà l’opportunità di immergersi, attraverso dodici scatti, nell’universo intimo e suggestivo dell’emblematica casa-studio di Carol Rama in via Napione a Torino, dove l’artista ha vissuto e lavorato per oltre settant’anni.

Una mostra nella mostra che apre una finestra privilegiata sul cuore pulsante della sua creatività: un luogo carico di fascino, popolato da oggetti, arredi e immagini, testimoni silenziosi di una vita vissuta all’insegna dell’arte e dell’incontro. Qui, infatti, transitavano personalità di spicco della cultura italiana come Italo Calvino, Cesare Pavese, Felice Casorati, Albino Galvano, Italo Cremona, Massimo Mila, Edoardo Sanguineti, Giancarlo Salzano, Luciano Berio e molti altri. Un ambiente carico di significato, crocevia di pensieri e ispirazioni, dove l’opera di Carol Rama prendeva forma.