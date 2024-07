Cadogan Gallery inaugura una nuova sede a Londra

Dopo l’apertura della sua prima sede a Londra nel 1980, Cadogan Gallery arriva nel quartiere Belgravia. Il progetto architettonico è a cura di Studio Jake Lai: l’inaugurazione del nuovo spazio, arriva poco dopo un anno l’apertura della prima sede a Milano, ed è il risultato di anni di lavoro, rispecchiando un ambizioso progetto di crescita e sinergia con i propri artisti.

Deborah Tarr Installation View 2, photo credit Marina Denisova, courtesy Cadogan Gallery

Freddie Burness, Managing Director della sede milanese di Cadogan Gallery, ha affermato che «la nuova sede della galleria a Londra incarna il nostro impegno nei confronti degli artisti che rappresentiamo, per i quali costituirà una piattaforma innovativa dove presentare il loro lavoro».

Andreas Diaz Andersson, Vattendroppar, Installation View, Photo Credit Pietra Studio, courtesy Cadogan Gallery

Uno spazio dal design elegante per una location che si sviluppa per oltre 400 mq su due piani: allo spazio espositivo principale se ne aggiungerà un secondo al piano inferiore, in cui avrà sede una programmazione parallela. L’edificio ospiterà anche una viewing room e uffici open space. In concomitanza con Frieze London, la galleria inaugura il 3 ottobre 2024 e sino al 8 febbraio 2025, una mostra collettiva con nuove opere di diversi artisti.

Edoardo Dionea Cicconi, Installation image, photo credit The Artist, courtesy of Cadogan Gallery

Tra questi Elise Ansel, Kim Bartelt, Lawrence Calver, Lorenzo Brinati, Gabriele Cappelli, Edoardo Dionea Cicconi, Andreas Diaz Andersson, Ramón Enrich, Richard Hearns, Terrell James, Mimi Jung, Tycjan Knut, Laurence Leenaert, Sam Lock, Nuria Maria, Theo Pinto, Emanuel Seitz, Deborah Tarr, Leonardo Anker Vandal, Richard Zinon e Maximilian Verhas.