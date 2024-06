Marge Simpson e l’Antico Egitto: una strana connessione

La scoperta del sarcofago con una delle principali protagoniste Simpson, Marge, è avvenuta in realtà quasi un anno fa a Minya, in Egitto, presso un cimitero risalente a ben 3500 anni fa, dove un gruppo di archeologi ha ritrovato una serie di tombe fra alti funzionari e sacerdoti, impreziosite e finemente decorate. La notizia è però diventata super virale negli ultimi giorni grazia ai social network, per l’incredibile somiglianza fra una delle effigi riportate sul sarcofago e il cartone animato di Matt Groening.

Su X sono molti gli utenti che, visto il ricorrente predire il futuro del cartone animato – come dimenticare quella di Donald Trump eletto presidente o la pandemia di ebola – si sono interrogati sulle su “doti” profetiche. Ora, con questa scoperta, i fan hanno aggiunto una nuova “predizione” alla lista, sostenendo scherzosamente che il cartone animato fosse già a conoscenza dell’aspetto della mummia contenuta all’interno del sarcofago.

Si tratta infatti di una tomba del Regno Nuovo (momento di massima espansione dell’influenza egizia), che secondo quanto riportato dall’Egyptian Gazette, apparteneva a Tadi Ist, figlia del Sommo Sacerdote di Djehouti ad Ashmunein. La persona mummificata sembrava avere una maschera e un vestito di perline posti sopra il suo corpo: ciò che più risalta però, è che l’antico soggetto abbia lo stesso colorito, lo stesso vestito e persino gli stessi capelli di Marge. Ovviamente è chiaro che la somiglianza tra la mummia e la matriarca Simpson è puramente casuale e che sono ben noti gli esempi di ricercato ornamento delle tombe di questo periodo, ma non si può negare che questa scoperta abbia fatto sorridere molti.