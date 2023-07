Dopo la mostra Ipotesi Metaverso, ideata e fortemente voluta dal Prof. Emmanuele Emanuele e promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che ha riunito dal 5 aprile al 23 luglio a Palazzo Cipolla opere dal barocco a oggi per farci riflettere su nuovi mondi, il viaggio continua.

L’arte e le visioni degli artisti digitali e storici ospiti dell’esposizione sono stati infatti tradotti in una colonna sonora Ipotesi Metaverso Original Soundtrack.

Le musiche e i suoni che hanno accompagnato l’evento, a cura di Serena Tabacchi e Gabriele Simongini, fin dalla sua apertura, sono adesso anche fruibili da casa grazie a questa nuova uscita che raccoglie i contributi ideati dall’esordio discografico del duo artistico #verodelbene.

Dario Veri ha diretto in Italia le session musicali di registrazione di Mission Impossible 7, attualmente al cinema e Marco Del Bene, e già miglior colonna sonora al New York Across the Globe Film Festival e con all’attivo oltre 2 milioni e mezzo di stream solo nell’ultimo anno.

Il disco esce per la Instant Crush Records, etichetta musicale specializzata nella creazione di colonne solo per eventi artistici legati all’arte classica e contemporanea come mostre, installazioni, arte digitale e criptoarte. Il disco è composto da cinque diversi interventi che ruotano intorno ad un tema centrale, Ipotesi Metaverso Main Theme, una melodia puntuale dai tratti circensi e distopici costruita sull’incontro di creatori di mondi presenti alla mostra d’arte protagonista degli spazi di Palazzo Cipolla. La cover dell’album è di Angelo Marinelli, creatore del logo della mostra.

Dario Vero. È pluripremiato compositore e direttore d’orchestra. Scrive musica per cinema, tv e videogiochi. Nel 2023 ha composto la musica per il film d’animazione Mavka, dirigendo anche l’orchestra Kiev Virtuosi. Con la medesima orchestra, sempre nel 2023, segna anche l’esperienza di Mission Impossible 7, in questi giorni nelle sale. #verodelbene é il progetto in duo che lo vede collaborare con l’amico e collega Marco Del Bene.

Marco Korben del Bene, è compositore musicale e performer. Dal 2016 si occupa prevalentemente di audiovisivo e arte. Premiato nel 2021 con Best Soundtrack al New York Across the Globe Film Festival, per Not to Forget, direttore artistico di Bronzi50 (2022), collabora con diversi artisti contemporanei. Ideatore del progetto “Madre” 2023 per Intersos, con Dario Vero, amico e collega fonda #verodelbene, team artistico dedicato al mondo dell’audiovisivo.

Track List